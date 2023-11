Otkriveno šta je povrijeđenom ministru spasilo život

VINKOVCI - ​Goran Husinec, sudski vještak za saobraćaj, u Dnevniku "N1" televizije razgovarao je o teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je teško povrijeđen bivši ministar odbrane Mario Banožić, a jedna osoba je poginula.

Husinec je objasnio zašto se toliko dugo čeka toksikološki nalaz. "Obično se čeka oko sedam dana, radi se analiza na droge, alkohol i sve drugo. To će trajati, ne ide to tako brzo. Ići će saobraćajno pa meteorološko vještačenje itd. Vjerovatno nije dovršena ni obdukcija. Treba tu više mjeseci, to ide polako."

Bivši ministar je prijavljen za ubistvo iz nehata, a Husinec navodi da će cijeli proces potrajati godinama. "On je okrivljeni. Nevjerovatno je kako su ga brzo stavili za okrivljenog; inače to do dugo traje. Sada ide normalan sudski proces, to će trajati sigurno nekoliko godina, vidjećemo kako će to sve skupa završiti", rekao je.

Husinec se osvrnuo i na vozilo kojim je Banožić upravljao. "To je terenac starijeg tipa, u pitanju je stariji automobil. On je jako spor, ubrzanje mu je koliko je nekad imao stojadin, usko je vozilo, namijenjeno je za šumu i puno ga koriste za lov, nije baš za preticanje, pogotovo ne u magli."

Navodi da su vremenski uslovi bili otežani zbog magle te da je magla najveći neprijatlj vozača. "Da je bila kiša bila bi bolja vidljivost i vozači bi se sigurno bolje vidjeli. Magla je najveći neprijatelj vozača, jako se teško raspoznaju svjetla, teško se vide ivice kolovoza, teško se procjenjuju međusobne udaljenosti. Generalno treba izbjegavati vožnju po magli."

Husinec tvrdi da je željezni nosač na krovu terenca spasio život dojučerašnjem hrvatskom ministru.

"On je imao sreće - to je čvrsto vozilo sa šasijom, imao je krovni nosač, željezni, koji mu je spasio život jer se krov nije uspio sfrkati. Krov se krenuo savijati, ali to je spriječio željezni bulbar. Taj čvrsti željezni nosač na krovu mu je spasio život."

Još je dodao:

“Kombi je isto čvrsto vozilo i možete vdjeti koliko je ovaj terenac bio jak kad je vozač kombija preminuo na mjestu", kazao je "Husinec" u Dnevniku "N1" televizije.

