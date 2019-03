Otvorena obnovljena Golubačka tvrđava, obišli je Vučić i Han

U tvrđavi Golubački grad danas je obnovljenu Golubačku tvrđavu otvorio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Hans. #Serbia #EU

A post shared by Budućnost Srbije (@buducnostsrbijeav) on Mar 29, 2019 at 4:06am PDT