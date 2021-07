"Otvoreni Balkan" briše barijere za privrednike i građane

SKOPLJE, BANJALUKA - Inicijativa zajedničkog regionalnog tržišta, koja je dobila naziv "Otvoreni Balkan", učvršćena je danas u Skoplju kroz dodatne sporazume, koje su potpisali Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Lideri ovih zemalja Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, Zoran Zaev, premijer Sjeverne Makedonije, i Edi Rama, premijer Albanije, potpisali su sporazume koji se tiču uklanjanja trgovinskih barijera i olakšavanja protoka ljudi i pristupa tržištu rada.

Podsjećanja radi, ova inicijativa predviđa da ove tri zemlje, zajedno s BiH, Kosovom i Crnom Gorom, stvore zajedničko regionalno tržište po uzoru na EU, kako bi unaprijedile živote građana u svim ovim zemljama, i olakšale individualno pristupanje EU nakon ispunjavanja neophodnih kriterijuma za članstvo.

Samitu u Skoplju nisu prisustvovali predstavnici BiH zbog internih blokada, nedostatka dogovora, ali i dodatno usložnjene situacije usljed reakcija na korištenje bonskih ovlaštenja od strane odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka, kao ni predstavnici Crne Gore, koji se još nisu definitivno izjasnili o ovoj inicijativi, i Kosova, koji ne učestvuju zbog problema u dijaloga Beograda i Prištine.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, za "Nezavisne" kaže da privrednici RS, ali i cijele BiH, trpe štetu zbog političkih problema koji postoje na nivou zajedničkih institucija BiH.

"Nažalost, prečesto se dešava da pitanja koja se tiču privrede pređu na teren politike, a onda ispaštaju privrednici i privreda, pa u krajnjoj liniji i sami građani", kaže Blagojević.

Prema njegovim riječima, BiH i njeni građani bi imali velike koristi od priključivanja inicijativi "malog Šengena", a da RS ima i dodatni razlog zbog činjenice da je Srbija predvodnik ovog procesa.

"Nama je Srbija najznačajniji privredni partner i nama jeste važno da budemo što je moguće više uključeni u ovaj proces. Time nam se pruža šansa da otvorimo nova tržišta, dođemo do novih investitora i otklanjamo barijere za privrednike u cijelom regionu", rekao je on.

Kovačević je rekao da su Privredna komora i desetak preduzeća iz RS prisustvovali forumu u Skoplju i da su imali niz susreta u sklopu Evropske mreže preduzetnika.

U Skoplju su potpisana i dva memoranduma, od kojih je prvi za jačanje uvoza i izvoza robe na temelju odluke tri lidera za jačanje prekogranične saradnje da bi se eliminisale barijere za trgovinsku saradnju. Drugi memorandum o saradnji se odnosi na olakšanje protoka ljudi i pristup tržištu rada, kako bi se olakšao proces izdavanja radnih dozvola i postupaka za dozvole o privremenom boravištu.

Zaev je, govoreći o dugim čekanjima kamiona na granicama i kako se to može izbjeći, rekao da bi trebalo da se urade dvije stvari kako bi se stotinama kamiona olakšao prelazak granice. Kako je pojasnio, ministarstva finansija moraju da imaju pravi, realni softver, u realnom vremenu, koji radi na međusobnom PDV-u, tj. radi na eliminisanju prepreke zvane PDV.

"Kontrola faktura, računa i kontrola poreza je jedinstveno moguća ako povežemo PDV softvere", dodao je Zaev.

Vučić je istakao da su povjerenje, pouzdanost i lojalnost najvažniji i treba da služe kao međusobni oslonac, i izrazio uvjerenje da u regionu za koju godinu više neće biti granica.

"To pokazuje da možemo da budemo od pomoći više jedni drugima, na način na koji očekujemo podršku od svih ostalih. Ne treba da zaboravimo pomoć prvih suseda, a čini se da podrivamo poverenje, gubimo nadu jedni u druge. To treba da prevaziđemo, da verujemo u sopstvene kapacitete, da postanemo pouzdani partneri i verujemo jedni drugima", rekao je Vučić i dodao da javna administracija mora da prenese to povjerenje na građane.

"Verujem da su građani počeli da se upoznaju više. Ranije smo nalazili dovoljno izgovora da bismo se vređali međusobno, a nismo pronalazili načine da sarađujemo, već samo kako da ostvarimo političke poene. Danas ne brinemo o tome, već o zajedničkoj budućnosti i rezultatima", ukazao je Vučić.

Na konstataciju da bi i u interesu EU bilo da se skrati vrijeme čekanja kamiona na granicama i ubrza protok robe, Rama je istakao da je Albanija već izmijenila svoje zakonodavstvo, tako da svi iz regiona mogu da dobiju radne dozvole u Tirani, kao što je prethodno bio slučaj samo sa građanima EU.

"Zašto, pobogu, da građani EU odmah dobijaju radne dozvole, priznate su im odmah, a ljudima iz regiona nisu? Mi smo zakonodavstvo postavili na isti nivo kao u EU. Sada, kada dođu iz regiona da rade kod nas, imaće isti pravni tretman kao građani EU", rekao je Rama.