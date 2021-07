"Otvoreni Balkan" novo ime za mini-Šengen: "Brinemo o zajedničkoj budućnosti"

SKOPLJE - Lideri Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije potpisali su tri sporazuma o saradnji. Novo ime za mini-Šengen je "Otvoreni Balkan", dogovoreno u Skoplju.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je cilj inicijative da olakša život građanima i poboljša životni standard, da u njoj nema ničega što je upereno protiv bilo koga i naglasio je da, ako uspiju u njenoj implementaciji, od 1. januara 2023. neće biti granica za građane tri zemlje.

Počinje nova era saradnje u regionu, rekao je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Premijer Albanije Edi Rama poručio da je mini-Šengen strateška inicijativa.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Sjeverne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama saglasni su da incijativa o regionalnoj saradnji, olakšavanju bržeg protoka roba, usluga i ljudi, te stvaranje jedinstvenog tržišta rada, veoma važni za građane regiona, kojima će značajno olakšati život i doprinijeti daljem rastu ekonomija.

Zaev je, govoreći o dugim čekanjima kamiona na granicama i kako se to može izbjeći, rekao da bi trebalo da se urade dvije stvari, kako bi se stotinama kamiona olakšao prelazak granice.

Kako je pojasnio, ministarstva finansija moraju da imaju pravi, realni softver, u realnom vremenu, koji rade na međusobnom PDV-u, tj. rade na eliminisanju prepreke zvane PDV.

"Kontrola faktura, računa i kontrola poreza je jedinstveno moguća ako povežemo PDV softvere", dodao je Zaev.

Uz to, ministarstva unutrašnjih poslova mogu da razmijenjuju sve potrebne podatke o kriminalu, korupciji.

"Kamion koji polazi iz Štipa, do Kumanova može da napravi neko krivično delo, ili kada vozi do Beograd, Novog Sada, Drača, Tirane... kada službe sarađuju i pokrivaju sve teritorije sve će to biti lakše", konstatovao je Zaev.

Kako kaže, ako službe imaju pristup tom softvera, šta bi se moralo na granicama - ništa, jer službe imaju početnu i krajnju destinaciju.

"Moramo eliminisati sva nepotrebna čekanja na granici, da bismo imali slobodan protok prevoznika i robe", rekao je Zaev.

Takođe, najavio je da će biti otvorena posebna traka za kamione, koja će se zvati novim imenom inicijative, koju će kamioni, prevoznici moći da koriste.

"Zajednički možemo mnogo da napravimo u eliminisanju PDV obaveza, u eliminisanju ugljen-dioksida...", dodao je Zaev.

Na konstataciju predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža o gradnji povejrenja u regionu, i kroz ovu inicijativu, Vučić je istakao da su povjerenje, pouzdanost i lojalnost najvažniji i treba da služe kao međusobni oslonac.

"To pokazuje da možemo da budemo od pomoći više jedni drugima, na način na koji očekujemo podršku od svih ostalih. Ne treba da zaboravimo pomoć prvih suseda, a čini se da podrivamo poverenje, gubimo nadu jedni u druge.. To treba da prevaziđemo, da verujemo u sopstvene kapacitete, da postanemo pouzdani partneri i verujemo jedni drugima", rekao je Vučić.

Dodao je da javna administracija mora da prenese to povjerenje na građane.

"Verujem da su građani počeli da se upoznaju više.. Ranije smo nalazili dovoljno izgovora da bi se vređali međusobno, a nismo pronalazili načine da sarađujemo, već samo kako da ostvarimo političke poene. Danas ne brinemo o tome, već o zajedničkoj budućnosti i rezultatima", ukazao je Vučić.

Pozvao je i druge iz regiona da se priključe, ako žele, navodeći da bi svuda bili dobrodošli.

"Srbi koji su posetili Albaniju i koji su i dalje na albanskoj obali osećaju se sigurnije posle današnjeg sastanka. Takve poruke moramo da šaljemo ljudima. Ja sam žustar podržavalac ove inicijative i verujem da će je nastaviti i oni koji nas naslede, jer ovo nije inicijativa za nekolicinu političara, već za dobrobit građana", rekao je Vučić.

Na konstataciju da bi i u interesu EU bilo da se skrati vrijeme čekanja kamiona na granicama i ubrza protok robe, Rama je istakao da je Albanija već izmijenila svoje zakonodavstvo, tako da svi iz regiona mogu da dobiju radne dozvole u Tirani, kao što je prethodno bio slučaj samo sa građanima EU.

"Zašto, pobogu, da građani EU odmah dobijaju radne dozvole, priznate su im odmah, a ljudima iz regiona nisu? Mi smo zakonodavstvo postavili na isti nivo kao u EU. Sada, kada dođu iz regiona da rade kod nas, imaće isti pravni tretman kao građani EU", rekao je Rama.

Dodao je da je fasciniran bukom koja se podigla, kaže, kada je upućen apel i poziv mladima da se povežu.

"Možemo da vidimo i jedan težak crni oblak, koji stoji iznad našeg neba i regiona. Taj oblak su poreske obaveze, kao nameti kada je riječ o korišćenju ugljenika. Moramo da radimo regionalno na eliminisanju ovog oblaka", poručio je Rama.

On je naveo i da se ne smije dozvoliti da privrednici iz našeg regiona plaćaju velike penale zbog korišćenja tehnologija koje nisu dobro prihvaćene u EU, već se u regionu moraju potpisivati ugovori, bez dopunskih sankcija i penala od strane Brisela.

Rama je naveo i da se sa Vučićem ne slaže po pitanju Kosova, ali da to nije problem da razgovaraju o jačanju ekonomije, svoje i susjednih zemalja.

"Nije riječ o tome koliko će Srbija porasti, to je njen izazov, nije naš problem. Ali, znamo da će srpski rast rezultirati i sa našim rastom. Bog nas je blagoslovio da živimo u ovom regionu i dužni smo da omogućimo građanima dobar život, a svi koji sabotiraju ovaj projekat, nisu na nivou naših ambicija. Naš napredak je i korak bliže EU", rekao je Rama.

Prije nego što je Rama odgovorio Čadežu na pitanje, Vučić se našalio da će on unaprijed da potpiše šta god da premijer Albanije kaže, na šta se Rama, u istom stilu, nadovezao:

"Šta treba ja da kažem... Neću, on želi sada da ja pričam o priznaju Kosova, ali on to neće potpisati...".