Ovaj folkloraš ima 82 godine, on je najstariji i najaktivniji član društva

Kulturno umjetničko društvo "Penzioner" iz Zaječara jedno je od rijetkih u Srbiji. Osnovano gotovo prije četiri decenije trenutno broji 40 članova od kojih je 30 aktivnih igrača, pjevača, recitatora , besjednika i muzičara. Ovo Kulturno umjetničko društvo okuplja članove različith obrazovnh profila.

Iako su u trećem dobu, na probama , različitim takmičenjima i kulturnim manifestacijama ne izostaju, domaćice, pravnice, nastavnici, profesori, mašin bravari, bivši rudari, inženjeri pa čak i akademici. Od njih valja učiti kako se treba odnositi prema životu, jer se oni druže svako o svakom brine na poseban način, putuju zemljom i van njenih granica. Ništa im ne biva teško, bez obzira što su u godinama kažu, sve se stiže i igra ih održava.

A kako izgleda kada oni zaigraju kolo možete pogledati ovde.

Među njima je i najstariji folkloraš Istočne Srbije. Radomir Florić (81) koji je početkom februara zagazio kako u 82 godinu tako gazi ponosno devetu deceniju. Čika Rade, duhovit čovjek jednako je vitalan i krepak, kao da mu je dvadeset manje. Tako se ponaša, tako živi , tako i igra i veli nema tog kola kojeg on ne bi zaigrao.

"Rođeni sam Grljanac , nisam imo ni majku ni oca, odgajili su me baba i deda. Jako sam bio siromašan u detinjstvu , zato sam danas sve uspeo da ostvarim. Po struci sam mašin bravar i radio sam u rudniku Avramica. Rudarski hleb nije nimalo lak pa sam zahvaljujući beneficiranom radnom stažu otišao malo ranije u penziju i evo sada mogu da kažem da malo uživam. Od pre deset godina, prvi put sam postao član ovog KUD-a, "Penzioner" sasvim slučajno jer je u njemu pevač bio moj komšija. Jas am poželeo da sa nji jednom odem na probu i od tada sam jako zavoleo da igram i tu sam i dan danas. Ne nameravam da prestanem da igram do god me noge budu držale. Nije mi teško da svakog drugog dana dolazim iz sela na probu, ovde se družimo, pomažemo, svako svakome priskače u pomoć kad zatreba. Najlepša su ta putovanja . Idemo svuda na kulturne Manifestacije u našoj zemlji. Skoro smo bili nekoliko dana i u Bugarskoj i ništa nam nije teško, uživamo", reče nasmijani čika Rade, koji igra kako kažu u šali njegove kolege, kao čigra.

Rade živi sa kćerkom i unukom. Supruga mu je preminula prije deset godina. Slobodno vrijeme pored folklore provodi u svojoj kovačkoj radionici. Ovaj vrijedan čovjek navikao je na rad i to ga održava u životu.

U šali smo ga pitali, kako odolijeva pripadnicama ljepšeg pola, s obzirom na dobro držanje, čika Rade ponosno sa smeškom odgovara.

"Vidi da ti kažem, vole me žene ne mogu da grešim dušu , ali se ne dam. Imam kćer kod kuće i to mi ne treba, međutim pravim se malo važan, laska mi to. Ali i ove moje koleginice me čuvaju i ne daju me bre", kroz smeh priča ovaj simpatičan folkloraš.

Inače, ovo najstarije Kulturno-umetničko društvo u Zaječaru, godinama je svuda veoma zapaženo svojim nastupma, pa je tako na 14. Međunarodnom festivalu folklora za penzionere u Leskovcu prošle godine osvojilo treće mjesto. Takođe se jako dobro pokazuje i u ulozi domaćina na manifestaciji "Zaječarski susreti" da na dostojan način ugosti svoje kolege iz zemlje i inostranstva, prenosi Telegraf.

