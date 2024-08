Ovaj sportista je jedini kojem su čestitali i Tuđman i Milošević (VIDEO)

Kažu da ništa ne može ujediniti ljude kao što može sport. Pogledamo li u istoriju možemo reći da je to i istina. Na Božić 1917. u jeku Prvog svjetskog rata pucanje je prekinuto kako bi vojnici odigrali fudbal. Zbog Diidjea Drogbe prekinut je građanski rat u Obali Slonovače.

O moći fudbala pričao je kontroverzni srpski istoričar Milan St. Protić. Pod kontroverznim se misli to da u Srbiji nije dobrodošao jer govori o srpskim zločinima na ovim prostorima.

On je gostovao na Sport Klubu te rekao: ” Jel znate da postoji samo jedan čovek na ovoj zemaljskoj kugli kojem su čestitali i Tuđman i Milošević? A to je Robert Prosinečki. Milošević mu je čestitao za Ligu šampiona u Bariju, a Tuđman za bronzu u Francuskoj. To je moć fudbala.”

Prosinečki je u Zvezdu došao iz Dinama nakon svađe s Ćirom Blaževićem. Tamo je stekao status legende i postao jedan od najboljih igrača na svijetu. U Zvezdu se vratio kao trener, a za Dinamo je igrao u sezoni 97/98 kada su srušili Partizan u borbi za Ligu šampiona, prenosi Dnevno.hr.

Što se tiče reprezentacije Hrvatske “Veliki Žuti” debitovao je 1994. te se oprostio 2002. s 49 nastupa i 10 golova. Pamti se najviše nastup iz 1998. kada su uzeli bronzu, a Prosinečki je na turniru zabio dva gola, Jamajci i Nizozemskoj za bronzu.

