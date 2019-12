Ovako je Malčanski berberin namamio Moniku u kola

Ninoslav Jovanović (46) poznatiji kao Malčanski berberin, malu Moniku Karimanović je namamio u automobil sa pričom da ne zna gdje se nalazi lokalna škola, a bilo mu je, navodno, i te kako stalo da dođe do nje jer tamo radi.

On je, kako Telegraf.rs saznaje, pratio Moniku kolima. U jednom trenutku se zaustavio pored nje i pitao je da mu objasni gdje je škola.

"Ona mu je objasnila put do škole, međutim, on joj je na to rekao da ne može da je nađe, a da mora što prije da ode u školu jer radi tamo i žuri. Pitao je ako može da pođe sa njim kolima i da mu pokaže gde je", priča izvor beogradskog lista. Pošto je Monika uvijek bila fina, predusretljiva i dobrodušna, njena dobrota je i tad isplivala i ona je ušla u auto.

"Na taj način je namamljena i prevarena".

Monika je dala izjavu policiji u prisustvu svog advokata. Ona je tada rekla da joj se Jovanović lažno predstavio i prevario je da pođe sa njim. Policiji je rekla i da je zlostavljana i mučena. Sve ovo se, da podsjetimo, desilo u petak, 20. decembra kada je mala Monika krenula u školu oko 7.20 ujutru.

Za Monikom se tragalo deset dana. Konačno, pronađena je juče u selu Pasjača u kući iz koje je Malčanski berberin pobjegao. Policija i danas traga za njim. Sumnja se da je naoružan, da ima pištolj i nož. Takođe, nema jaknu, već bježi u majici i džemperu.

Ovaj scenario podsjeća na sve prethodne Jovanovićeve otmice

On je 6. jula 2005. godine na prevaru iz kuće izmamio N. M. (13) i odveo je u jednu napuštenu kuću na periferiji grada. Ošišao je, čitave noći silovao i nad njom se seksualno iživljavao.

Četiri dana kasnije, zločin je ponovio, a ovoga puta njegova žrtva je bila godinu dana mlađa djevojčica N. I. iz sela Gornja Vrežina. Njoj je rekao da su joj roditelji imali saobraćajnu nesreću i pozvao je da pođe sa njim, a zatim je odveo u polje u blizini sela, ošišao je i pokušao da je siluje. Mada je prijetio da će je unakaziti makazama ukoliko se bude opirala, njene krike čuli su mještani i spasli je od manijaka. Istog dana Jovanović je uhapšen u selu Grbavče u opštini Svrljig.

Tada je takođe lišen slobode uz helikoptersku pratnju. Ali to nije jedina sličnost između tadašnja dva slučaja i ovog nad čijim razvojem bdije javnost, što nagoviještava postojanje šablona u njegovom patološkom ponašanju. osnovne škole.

Tada je prvu žrtvu, 13-godšnjakinju odvukao u Nišku Banju preko mjesta Brzi Brod, u kojem Monika pohađa 6. razred. Četiri dana kasnije, na prevaru je odvukao 12-godišnju djevojčicu, koja je bila sama kod kuće, rekavši joj da su članovi porodice imali nesreću na traktoru, te da ponese peškir i makaze, kako bi im njih dvoje pobjegli.

Kada je dijete shvatilo da je u klopci, bilo je kasno. Već je bila ošišana.

"Nekoliko puta je i udario, ali kada se spremao da je siluje nešto je čuo što ga je uplašilo. Počeo je da beži vukući moju ćerku, ali su ga primetili ljudi koji su bili u vinogradu i povikali na njega pa je pobegao", rekao je tada otac djevojčice novinarki Telegrafa.