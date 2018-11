Ovako je ROSU upala u Radoičićevu kuću: Došli su da me ubiju

KOSOVSKA MITROVICA - Dva dana nakon upada specijalaca ROSU i pretresa njegovog porodičnog doma, oglasio se i potpredsjednik Srpske liste Milan Radoičić koji je u saopštenju za medije istakao da je "dobio jasne dokaze da je armija do zuba naoružanih ljudi imala jasan cilj - da ga ubiju".

"Neću im se predati, jer ne želim da budem iskorišćen kao preparirana lutka za pokazivanje onima koji vode specijalni rat protiv Srbije i srpskog naroda ili instrument u zataškavanju nečijeg gnusnog i zločinačkog napada na jednog od srpskih političkih lidera Olivera Ivanovića, posebno zato što oni nisu došli da me odvedu živog", poručio je Radoičić i naglasio da nije bio najbliži prijatelj sa Oliverom Ivanovićem, ali "da nije ubica i nema nikakve veze sa ubistvom".

"Priština želi da me ukloni zato što znaju da sam zajedno sa mojim prijateljima i mojom braćom jedan od retkih koji je spreman da im se suprotstavi u njihovoj nameri da zgaze i osvoje sever Kosova i Metohije i pokore srpski narod. Smeta im otpor koji pružamo na severu KiM, ali neće me naterati da napustim pokrajinu ", riječi su Milana Radoičića. On je naglasio da je spreman da „na poziv svoje države Srbije dam bilo kakav iskaz, kao što sam spreman da se za nju borim".

"Moja sudbina oklevetanog i progonjenog čoveka je danas sudbina svakog Srbina na Kosovu i Metohiji, jer svi zajedno se u ovim teškim trenucima borimo za kolektivni opstanak srpskog naroda na prostorima na kojima mnogi žele da nas ne bude", navodi se u saopštenju i dodaje da je ovo obraćanje Radoičića namenjeno pre svega njegovim sugrađanima i sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

"Nisam uplašen, kao što ni moji sugrađani ne treba da budu uplašeni, jer Srbija je ozbiljna država, i preduzeće najmudrije, najodlučnije i najodgovornije poteze kako bi sačuvala svoj narod na Kosovu i Metohiji. Spreman sam da za svoju porodicu i svoju zemlju sve podnesem, ali nisam i neću da prihvatim da me blate i optužuju oni koje su za to platili Amerikanci i Britanci", jasan je potpredsjednik Srpske liste.

Radoičić je poručio da nema uzmicanja, da je on "blizu, da čeka i posmatra" i da će "pobjeda će na kraju, bez ikakve sumnje, biti naša".

(novosti.rs)