Ovako je govorio ubijeni vehabija: Da smo planirali napad, niko nas ne bi sprečio

Ja sam Alahov rob, a ne terorista, iako sam zbog toga 13,5 godina proveo na robiji. Viđao sam Legiju u zatvoru, pričali smo, uvek bi mi čestitao Bajram. Iz zatvora sam izašao još jači u veri.

Ovako je u intervjuu za Informer svojevremeno govorio Senad Ramović Becan, vehabija koji je ubijen nakon što je pucao na pripadnike SAJ prilikom hapšenja.

Senad Ramović Becan (48) iz Novog Pazara zbog terorizma je bio osuđen na 13,5 godina zatvora.

Najveći dio robije proveo je u strogoj izolaciji, u posebnom dijelu Zabele zvanom “srpski Alkatraz”, gdje su mu “komšije” bile najpoznatiji osuđenici – Milorad Ulemek Legija, Zvezdan Jovanović i pripadnik “zemunskog klana” Miloš Simović, piše Telegraf.

Becan je isticao da je sa Legijom imao korektan odnos u Zabeli, da su često razgovarali i da mu je bivši komandant Crvenih beretki redovno čestitao Bajram.

Pucao na policajce

Ramović je uhapšen 2007. nakon žestokog oružanog obračuna sa policajcima u selu Trnava kod Novog Pazara. Tada je uhapšeno još 14 Ramovićevoh saradnika, koji su svi tada označeni kao pripadnici vehabijskog pokreta. Teretili su se za planiranje ubistva tadašnjeg muftije Muamera Zukorlića, kao i za pripremu terorističkih napada u Beogradu i Novom Pazaru.

Becan je reportera Informera dočekao u svom domu nadomak Novog Pazara i do detalja je ispričao šta se događalo uoči obračuna s policijom.

"Problem je nastao 2006, kada je došlo do pucnjave u jednoj džamiji u Novom Pazaru. Nekoliko sati kasnije, na građane je opet pucano ispred te iste džamije. Tri osobe su ranjene, to su moja braća, prijatelji… Pucao je telohranitelj Islamske zajednice u Srbiji, a mi smo tada u javnosti lažno optuženi kao napadači i dobili smo po mesec dana zatvora", objasnio je Ramović tada za Informer.

On je priznao da je nakon tog incidenta zajedno sa svojim saborcima, koje naziva braćom, kupio veliku količinu oružja, koje su potom odnijeli na planinu Ninaja kod Sjenice. Prema presudi, Ramović, njegov prijatelj Ismail Prentić i još nekoliko muškaraca tada su na ovoj planini napravili paravojni kamp.

"To oružje smo planirali da zakopamo, da ga imamo ako zatreba da se odbranimo. Namerno smo ga odmakli od Pazara, ako dođe do incidenta, da nam nije baš pri ruci. Na tom mestu smo imali dva šatora, kako bismo prespavali. Nije to bio nikakav kamp, ali tu jesmo pucali, probali smo oružje", pričao je Ramović, dodajućida nije bilo potrebe da vježba pucanje jer je, kako je napomenuo, već bio obučen tokom služenja vojnog roka, a i ranije je često pucao “u streljani kod muftije Zukorlića”.

Jake policijske snage opkolile su Ninaju 16. marta 2007, ali Ramović i Prentić tada su se zatekli na drugoj lokaciji. Mjesec dana kasnije, locirani su u selu Trnava kod Novog Pazara i u ranim jutarnjim satima policija je opkolila kuću u kojoj su boravili.

"Kada je policija razvalila vrata na kući, Ismail Prentić je bacio bombu na njih. Policajci su tada brzo istrčali iz kuće i počeli su da pucaju ka nama. Uzeo sam drugu bombu i bacio je ka policiji, ali ona nije eksplodirala. Tada sam dohvatio pušku i počeo da pucam na njih. Ismail je ubijen u razmeni vatre, pao je mrtav pored mene… Sve dok sam pucao ka policajcima, nisam bio ranjen. Tek kada sam krenuo da zamenim okvir na pušci, policajci su me pogodili sa šest metaka u noge i ruku. Zatim su me prebacili u bolnicu", ispričao je Ramović.

"Kasnije su i predstavnici ambasade SAD pregledali sudske spise i ustanovili su da se tu ne radi o terorizmu i da ja nemam nikakve veze sa Al Kaidom. Navodno, prema presudi, trebalo je da dignemo u vazduh ambasadu SAD, zgradu "Beograđanka" u Beogradu i još neke objekte, ali je to sve palo na sudu. Pa da smo planirali, mi bismo to i sproveli u delo, niko nas ne bi sprečio u tome", poručio je tada.

Vehabija Senad Ramović Becan ubijen je u okršaju sa policijom u blizni divljeg prelaza kod administrativne linije sa KiM, na području Novog Pazara, saznaje "Blic".

Vehabiju je locirala BIA u šumi, na teško pristupačnom području.

"Utvrđeno je da se krio u ataru sela Hotkovo. Odmah su angažovani pripadnici specijalnih jedinica MUP-a sa siljem da ga uhapse. Međutim, on je odbio da se preda i pucao iz vatrenog oružja na policajce, koji su uzvratili i eliminisali ga", navodi izvor "Blica".

Ovim je policija razbila cijelu ćeliju terorista sa kojom se bezbjednosne službe bore skoro dvije decenije.

