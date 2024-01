Ovih 10 stvari čeka mlade Srbe na služenju vojnog roka

BEOGRAD - Miloš Vučеvić, ministar odbrane Srbije, najavio jе da se pokreće inicijativa da se ukine odluka o suspenziji obaveznog služenja vojnog roka.

Drugim riječima, poslije mnogo, mnogo vremena, u Srbiju se, vjerovatno, vraća obavezno služenje vojnog roka.

Za sada se razmišlja o četiri mjeseca obaveznog služenja vojske, i za to vrijeme bi budući regruti mogli da nauče razne stvari: kako da koriste oružje, kako da učestvuju u radu i aktivnostima jedinice, da se specijalizuju za određenu vrstu vojnih aktivnosti, itd.

Ovim povodom, Telegraf svim budućim regrutima poklanja spisak od 10 stvari koje čekaju mlade vojnike na služenju vojnog roka.

1. Rad, red i disciplina

Možda zvuči otrcano, ali u vojsci ćete naučiti da radite. Stvarno da radite. Da budete odgovorni sami prema sebi i prema drugima. Da namještate krevet "pod liniju". Da čistite za sobom, da budete uredni, svježe obrijani, prijatnog, nezapuštenog izgleda. Možda vama ovo sad iz ove perspektive izgleda kao nešto "bezveze" i kao "atak na slobodu", ali vjerujte, nije tako. U Vojsci ćete tek osvojiti svoju slobodu. Jer sloboda nije nečije pravo da radi šta god hoće, ma koliko glupo to bilo, nego je sloboda obaveza čovjeka da postupa u skladu sa umom. Ako ne vjerujete, pročitajte šta filozofi kažu o slobodi.

2. Fizička spremnost i zdravlje

Jedan krug od 400 metara svakog jutra, sklekovi, zgibovi, prelaženje terena s preprekama, "gušterov let", vojničke vježbe, fizički rad... Čuli ste za ono "rad je stvorio čovjeka"? E pa jeste tako, rad na sebi, svom tijelu, svom duhu, svojim navikama. Možda će ovo biti šok za većinu, koja je navikla da se razvlači u krevetu do 11 prije podne, ali nema uspjeha bez truda. I zapamtite, ma koliko proklinjali čas kad ste došli u vojsku, u prvih par nedjelja, na kraju ćete biti zadovoljni učinjenim. Vojska je vaš najbolji lični trener, fitnes guru, nutricionista... A sve za dž. I još nešto, ako ste pametni, zadržaćete navike iz vojske za cijeli život. I umjesto u 60, umrećete u 90. godini.

3. Rukovanje oružjem

Hoće li biti rata dok smo živi? Nadajmo se da neće, ali vidite i sami šta se dešava po svijetu. Nekad je bila obaveza i dužnost muškarca da zna da koristi oružje i da brani svoj narod i granice svoje države, ako zatreba. Isto je i danas, samo što sve manje muškaraca zna da koristi oružje. E ovdje ćete naučiti kako da ga koristite. Kako da sklopite i rasklopite pušku, kako da je održavate, da je čuvate od oštećenja. Kako da rasklopite i montirate šator. Kako da koristite drugo oružje, kako da sačuvate živu glavu u slučaju oružanog sukoba. Vojnici najviše od svih mrze ratove, ali ako neko napadne, treba znati kako ostati živ i kako sačuvati živote onih koje volite.

4. Pribor za sitne popravke

Ovo će vjerovatno da šokira i mnoge "muškarčine" koje od vojske očekuju samo puške, kopanje rovova i jutarnju gimnastiku. U vojsci vam daju jedan paketić, a u njemu sve što mislite da nećete dobiti u vojsci: iglu, konac, ogledalce, češalj. Da, nema mame ili babe da vas zašije, ovdje ste sami sebi prepušteni. I ne, nije "ženska stvar" ušivanje, nego ljudska stvar. Šimpanze ne znaju da se ušiju, mi ljudi znamo. Zato oni žive u žbunju i na krošnjama, a mi u kućama i stanovima. Ogledalce i češalj da budete uredni, jer svakog jutra na smotri gledaće vam da li ste svježe obrijani, da li imate rupe na uniformi, da li ste krmeljivi itd. Vjerujte, biće vam potrebno u životu.

5. Drugarstva do groba

Čuli ste za ovo, vjerovatno. A živa je istina. Dok "patite" na plus 40 zajedno sa onim pored vas, dok on drži ašov, a vi lopatu, dok pijete pivo uveče u kantini, poslije smrtno napornog dana, dok premještate balvane sa pozicije A na poziciju B, među vama se stvara prijateljstvo, ali ono staro, iskonsko, koje ne postoji na TikToku, na X-u, na Steamu, na Facebooku. Za mladića pored sebe biste sve uradili, i on za vas, možete mu sve reći, i on vama, tu nema trunke zavisti, interesa, intrige... Samo čista ljubav, ljudska, drugarska, prava. A u svijetu u kojem živimo, ima li šta dragocjenije od ljudi na koje uvek možete računati?

6. Patriotizam

Istrošena riječ? Jeste, ali samo ako ne razmišljamo dovoljno o okolnostima pod kojima smo došli na ovaj svijet, i okolnostima pod kojima je nastala država u kojoj živimo. Da ne zvuči kao jeftina propaganda, ali mnogo krvi je proliveno, mnogo ljudi se žrtvovalo da bismo mi danas mogli da igramo Sony Playstation i putujemo svakog ljeta u na more. I da, generalno, ne bismo ni postojali, da neko (a riječ je o milionima ljudi, naših rođaka i predaka) nije prolio krv za nas. E ovo ćete da shvatite u vojsci, ako niste dosad. I shvatićete da nije riječ ni o kakvim "nacionalističkim naklapanjima", nego o surovoj realnosti života na planeti Zemlji.

7. Život na otvorenom i mentalno zdravlje

E da, ovdje ćete se konačno nadisati vazduha. Nema kauča, nema kreveta, nema TV, nema Netflixa, nema ljenčarenja. Otkrićete da postoji i zelena boja, i plava boja, a ne samo nijanse sive. Udisaćete punim plućima, hodaćete, koristićete svoje tijelo onako kako ga treba koristiti, i onako kakvog ga je evolucija napravila da budemo dominantni kao vrsta. Da su naši askurđeli ležali po cijeli dan i blejali u male ekrane, niko od nas ne bi postojao.

8. Djevojke

Ovo niste očekivali? Da, djevojke vole zgodne mladiće, mentalno zdrave mladiće, mladiće koji umiju da ušiju dugme... Pa vole i mladiće koji su patrioti (nije to nikakva sramota, vjerujte, ma šta čuli od nekoga), vole i momke koji znaju šta je disciplina, koji su vrijedni... Sve čemu vas vojska bude naučila, biće vam adut u budućem suočavanju sa pripadnicama ljepšeg pola. A znate da je to dobra stvar.

9. Čast

Zaboravljena riječ, čiji smisao ćete upoznati u vojsci, ako niste dosad. Čast vam u jednom momentu neće dozvoliti da neko drugi radi umjesto vas, čast će vam u jednom prigovoriti kad vidite da neko maltretira slabijeg od sebe, čast će vam biti da nekog častite pivom u kantini, ali i da vas neko časti. Čast će vam biti da pozdravljate zastavu, da dobijete na kraju uvjerenje da ste naučili nešto u vojsci i postali bolje čovjek, čast će vam biti što ste služili vojni rok. Ne vjerujete? Vidjećete.

10. Ispraćaj

E i ovo vas čeka. Nekad je to bio mnogo bitan događaj. Okupi se rodbina, prijatelji, djevojke, društvo iz škole... Kako to izgleda? Kao svadba, samo nema mlade. I repertoar muzike je za nijansu drugačiji. Ali lijepo je, lijep jedan običaj koji treba da se vrati među ljude. Afirmacija i proslava zdravlja jednog mladog muškarca, potvrda zdravlja društva u kojem živimo. Neko misli da ovo nije tačno? Kakva greška.

(Telegraf.rs)

