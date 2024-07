Ovo je taksista koji je prevozio ubicu policajca

Stanovnici Tutina u šoku su zbog vijesti da je njihov sugrađanin Mithat Hadžić prevozio ubicu policajca u Loznici.

Oni koji ga poznaju kažu da nije izgledao kao kriminalac, jedino što su loše čuli o njemu jeste da je prevozio migrante iz Tutina do graničnih prelaza.

“Mislim da je samo bio na pogrešnom mestu, mada će istraga pokazati da li je bio umešan. Koliko ga mi poznajemo, mislim da nije znao. Hteo je sigurno da zaradi, odavde taksisti rade često dalje relacije. Te vožnje koštaju nekoliko stotina evra”, kaže jedan od Hadžićevih komšija.

Drugi se nadovezuje pa kaže da i dva Mithatova rođena brata rade kao taksi prevoznici, uglavnom po gradu, ali da ih često pozovu da idu i do kliničkih centara, do aerodroma po Srbiji:

"Sigurno je ubica tražio nekog da ga preveze. Zašto baš njega, to nam je sumnjivo. Ipak, smatram da Mithat nije sposoban za to da svesno vozi naoružanu osobu. Zbog prevoza migranata smo ga često osuđivali, mislim da već godinu dana ne radi ni to. Čuli smo da je za tu konkretnu vožnju trebalo da dobije 450 evra, žao mi je što mu se to desilo”.

Podsjećamo, Mithat Hadžić iz Tutina uhapšen je zbog sumnje da je automobilom tutinskih oznaka preuzeo u Preševu muškarca koji je u blizini Loznice ubio policajca Nikolu Krsmanovića, a ranio njegovog kolegu Vjekoslava Ilića.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Višem tužilaštvu u Šapcu, prenosi Informer.

