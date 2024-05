Ovo su ključni svjedoci u slučaju stravičnog ubistva Đorđa Mijatovića

BEOGRAD - U slučaju stravičnog ubistva Đ. M. (40) u dječjem parku na Voždovcu, kako se nezvanično saznaje, dvije žene su ključni svjedoci.

"Dve žene su sve posmatrale, jedna od njih je pozvala policiju. Videle su sav užas koji se dogodio, pa jedna je od stresa završila kod lekara", rečeno je nezvanično Telegrafu.

Kako se sumnja, zločin su počinila dvojica maloljetnika. Jedan je uhapšen.

Kako je rečeno iz VJT u Beogradu, maloljetnik će odgovarati za teško ubistvo. Pritvor mu je predložen zbog straha od bjekstva i uticaja na svjedoke.

Policija je tragala za još jednim osumnjičenim N. Z. (17), a on se u međuvremenu sam predao.

Đorđe Mijatović (40) je brata potpredsjednika Vlade Federacije BiH i ministra razvoja i preduzetništva Vojina Mijatovića.

On je izašao da odbrani svog sina od "huligana" koji mu već danima unazad uzimaju novac.

"Reketirali su mu sina, otimali pare, džeparac, maltretiraju ga danima, on je izašao da ga odbrani", rekao je sagovornik Telegrafa.

Kako je ovaj portal objavio, pokušali su da ga zapale bakljom.

"On je izašao da odbrani dete, oni su ga zaskočili, skakali mu nogama po glavi, hteli da ga zapale bakljom, ali to nisu uspeli, eto, uradili su mu sve što su mogli. On čovek se nikad nije potukao. Strašno, iza njega je ostalo dvoje dece", rekao je sagovornik blizak istrazi.

Inače, policija je skinula nadzorne kamere i pregledaju se snimci na kojima je, kako se vjeruje snimljen brutalan napad.

Nakon vijesti da je u Urgentnom centru u Beogradu umro Đ.M. oglasilo se i MUP i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Đ.M. je pozvao sin jer mu grupica mladića nije željela da vrati loptu.

Tada je, došlo do tuče. Nesrećni Đ.M. je otišao do zgrade gdje mu je pozlilo.

Umro je dva sata kasnije u bolnici.

