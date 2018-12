Pacoli: Lavrov griješi, Srbija jedina opasnost na Balkanu

PRIŠTINA -- Ministar spoljnih poslova Kosova Behdžet Pacoli ocijenio je da ruski šef diplomatije Sergej Lavrov griješi u vezi sa vojskom Kosova.

On je naglasio da je Srbija jedina opasnost za mir na Balkanu.

"Ministar spoljih poslova Rusije, Lavrov griješi. Srbija ostaje jedina pretnja za mir na Balkanu i jedini izvor nestabilnosti. Kosovo se ujedinilo sa mirnodopskim narodima. Niko ne treba da se plaši od oružanih snaga Kosova, one će služiti miru i imaju samo odbrambenu misiju", napisao je Pacoli na Tviteru.

Ruski šef diplomatije izjavio je da Kosovo ostaje glavni izvor regionalne nestabilnosti i da čini razne provokacije.

