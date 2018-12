Pacoli: Sjever Kosova treba da bude ekonomska zona

PRIŠTINA - Ministar inostranih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da "lično ne vidi šanse za političko rješenje" kosovskog pitanja i da vjeruje u "ekonomsko rješenje za koje obje strane imaju interesa".

"Šta bi to bilo? To govorim još od 2007, da sjever Kosova treba da bude velika privredna zona gdje će dio teritorije pripadati Srbiji, a dio Kosovu, a da tom privrednom zonom upravlja neko treći. Tu vidim rješenje. Ali možda je za takve ideje još prerano", rekao je on u intervjuu za Deutsche Welle.

Pacoli smatra da Priština ne treba da povuče odluku o uvodjenju carina za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uprkos tome što ih osudjuju Sjedinjene Države, Njemačka i druge zapadne zemlje.

"Moramo da im pokažemo da i Kosovo ima svoj ponos. Deset godina smo država. Ne možemo da dozvolimo da se dalje gazi ono što smo do sada postigli", rekao je on.

On kaže da je Kosovo spremno da povuče carine samo ako se sprovedu "svi potpisani sporazumi" i ako izmedju Kosova i Srbije postoji "stoprocentni reciprocitet".

Komentarišući nedavnu posjetu evropskog komesara Johanesa Hana koji je rekao da vizna liberalizacija za Kosovo mora da čeka barem do 2020. godine, Pacoli je konstatovao da se "Evropa ne ponaša korektno".