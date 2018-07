Pacoli: Vučića će pamtiti istorija, Dačić je fantastičan

LONDON - Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli kaže da je u srpskoj politici zapazio jednu važnu promjenu, da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čovjek koga će pamtiti istorija, a za Ivicu Dačića da je fantastičan čovjek, posebno privatno, ali mu, kako kaže, nije jasno zašto ga prvi potpredsjednik Vlade Srbije loše tretira.

"Aleksandar Vučić je čovjek koga će pamtiti istorija kao prvog srpskog lidera koji je Srbima rekao da postoje dvije činjenice - da ima jedna država koja je proglasila nezavisnost i da je teško da se to ignoriše. Druga realnost je da je Srbija jaka država i jako važan faktor u region.", kazao je Pacoli u intervjuu za londonski BBC na srpskom jeziku..

Pozdravlja, kazao je to što je Vučić prvi čovek koji je došao na vlast u Beogradu i nije rekao "Kosovo je naše".

BBC piše da Pacoliju ne nedostaje riječi hvale "i za svog kolegu Ivicu Dačića, sa kojim se često sreće na međunarodnim samitima i konferencijama".

"On je fantastičan čovjek i privatno se može fantastično razgovarati s njim - bistar je i pametan. Ali ne znam što mu je palo na pamet da me tako loše tretira", naveo je.

BBC Pacolija opisue kao čovjeka koji ulaže velike napore i lične i administrativne da smanji broj zemalja, posebno sa afričkog kontinenta, koje trudom šefa srpske diplomatije Ivice Dačića povlače ranije donijete odluke o priznanju jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti.

Navodi se da je Pacoli putovao u Gvineju Bisao samo dan poslije boravka premijera te zemlje u Beogradu, koristio je poznanstvo sa predsjednikom Liberije Žoržom Veom, koji je kao poznati fudbaler odsjedao u njegovom hotelu.

Tvrdi, navodi se, da su rezultati tih posjeta smijenjeni ministri i premijeri koji su u Srbiji davali izjave o povlačenju priznanja i smješka se, kažu, na konstataciju da "Balkanci smjenjuju ministre po Africi".

"Ako neka država hoće da povuče priznanje Engleske, ne mora da piše Argentini ili nekom drugom da ne priznaje Englesku. Ona će to napisati direktno Engleskoj", rekao je Pacoli, koji takođe tvrdi da Priština nije dobila nijednu notu sa povučenim priznanjem.

Iako ga u delu svetske javnosti bije glas da je spreman da izdvoji milione ličnog bogatstva da potpomogne proces priznavanja kosovske nezavisnosti, Pacoli tvrdi da najviše koristi - druge adute, navodi BBC.

"Mislim da su to moja duša i moja energija - ja jako volim ljude. Jesam bogat, bogatiji nego mnogi, i to ljudskim kapitalom - to su moji drugari svuda po svijetu", rekao je Pacoli.

Ispričao je da on kod predsjednika država ide na razgovore o poslovnim temama, ali da im tada kaže i da on jeste biznismen, ali je i ministar inostranih poslova jedne, kako je rekao, "državice koju ćete vi priznati, a mi ćemo biti prijatelji".

Pacoli je u razgovoru za BBC, kako se navodi, odbacio tvrdnje da ta priznanja kupuje sa objašnjenjem da je, kako kaže, "teško potkupiti predsjednike država za takve odluke".

"Možda je to princip koji smo naučili za vrijeme bivše Jugoslavije", kazao je Pacoli podsećajući da je i on imao "crveni pasoš", te da je tada odlazio na aerodrome i samo gledao koja je destinacija najudobnija.

"Tako smo naučeni", rekao je Pacoli.

Najavljuje da je sljedeći korak - ulazak Kosova u Interpol, od čega je Priština prošle godine odustala zbog, kako Pacoli kaže, slabe pripreme procesa, a ne zato što Kina nije dozvolila zvaničnicima sa kosovskim pasošima da doputuju u tu zemlju gde se održavala skupština.

"U današnjoj kosovskoj vladi, svako ima i pasoš druge zemlje i to je realnost. Mogli smo da odemo tamo, ali smo ostavili za ovu godinu", rekao je.

Nešto težim, piše BBC, opisuje proces glasanja za članstvo Kosova u Unesku naredne godine - kaže da je Priština formirala komisiju, ali i da ima dosta protivnika.