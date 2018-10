PRIŠTINA - Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je danas da očekuje da Kosovo u novembru bude primljeno u Interpol.

On je to napisao na svom Facebooku, uz konstataciju da je to i sljedeći cilj Prištine.

"Kosovo u Interpolu ne predstavlja pretnju nikome. Kosovo u Interpolu znači borbu protiv terorizma i međunarodnog organizovanog kriminala", tvrdi Pacoli.