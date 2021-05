Pahor: EU potcjenjuje dimenziju emocionalnog na zapadnom Balkanu

BEOGRAD - Predsjednik Slovenije Borut Pahor rekao je da geopolitički pristup Evropske unije prema prostoru zapadnog Balkana nije samo teritorijalni, već je i emocionalni, ali da misli da EU potcjenjuje tu dimenziju emocionalnog.

On je, u intervjuu za Tanjug, izjavio da bi se ponovni pokušaj mijenjanja granica na zapadnom Balkanu završio veoma konfliktno i da ne bi bilo tih problema na ovom prostoru, ako bi sve države istovremeno ušle u Uniju.

Prvi podsticaj za nastavak dijaloga Beograda i Prištine vidi na predostojećem samitu Brdo-Brioni, kda će, kako kaže, biti prvi susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednice privremenih organa samouprave u Prištini Vjose Osmani.

Na pitanje Tanjuga da li je kontradiktorno to što kaže da se Slovenija protivi promijeni granica, a priznala je nezavisnost tzv. Kosova 2008. godine, koju zvanični Beograd ne priznaje, Pahor je kazao da razumije to tumačenje Srbije.

"Ali sam i prije rekao, prijatelju predjsedniku Vučiću, da moramo da živimo u realnom vremenu nakon te tragedije koje se završila krajem 90-ih i i ostavila granice kakve su sada. Razumijeli smo da je pokušaj njihovog mijenjanja tada bio veoma težak i da bi u ponovnom pokušaju i kad bi počeo mirno, da bi se ponovo završio veoma konfliktno", rekao je predsjednik Slovenije.

Kaže da potrebno učiniti sve što je u našoj moći, i su u tom smislu Slovenija i Srbija saveznici, da se obezbijedi mir, stabilnost, bezbjednost i blagostanje ljudi.

"Čini i svim vođama procesa Brdo-Brioni ta zamisao o geopolitičkom pristupu Evropske unije prema Zapadnom Balkanu racionalna. Naime, ako bi se proširenje odvijalo brže, ako bi se reforme država odvijala brže, i ako bi sve države u Evropsku uniju ušle istovremeno, ne bi bilo tih problema, koji su veoma povezani sa prošlošću, već bi mogli svi da se okrenem u budućnosti", rekao je Pahor.

Predsjednik Slovenije je prije dolaska u Beograd bio u Prištini, gdje je na zajedničkoj konfernciji za medije predsjednica privremenih organa samouprave Vjosa Osmani najavlila da ne odustaju od tužbe protiv Srbije.

Na pitanje da se stiče utisak da Priština na sve načine nastoji da oteža nastavak dijaloga i postizanje eventualnog dogovora, predsjednik Slovenije kaže da se nada da će nastavku razgovora dvije strane doprineti i sastanak u ponedjeljak u okviru samita Brdo-Brioni.

"Tamo će se na kraju krajeva prvi put sastati predsjednik Vučić i predsjednica Kosova. To će biti prilike da se i sa ostalim vođama otvoreno razgovara o tome kako bi smo svi mogli da pomognemo, doprinesimo i podržimo taj dijalog, da se pokrene dalje. To sam rekao i u Prištini i to sam rekao i ovde u Beogradu. Razumijem razmišljanje, sumnje, ali nemamo drugi put, osim da sa najvećom političkom voljom i sa mnogo strpljivo pokušamo da izgradimo povjerenje između vođa, a nakon toga i stvarni praktičan dijalog i da jedni druge podržavamo da bi smo došli da rezultata", ocijenio je predsednik Slovenije

Pahor ističe da se sve ostalo može završiti veoma loše i smatra da to niko ne želi.

"Svi razumijemo osjetljivost trenutka. Želim da kažem nešto što mi je ostalo iz razgovora sa predsjednikom Vučićem, sad nakon ručka kad smo se pozdravljali. Taj geopolitički pristup Evropske unije prema prostoru zapadnog Balkana nije samo teritorijalni, već je i emocionalni. Mislim da možda Evropska unija potcjenjuje tu dimenziju emocionalnog, što je veoma kompleksan pojam. Ne radi se samo o teritorijalnom geopolitičkom pristupu već i emocionalnom. Moramo da razumijemo ukupnu kompleksnost problema", dodao je Pahor.

On kaže da je pokušao da razumije predsjednika Vučića kad je rekao, da tu i tamo Srbima izgleda da su stalno žrtve. U tom smislu dodaje svi imaju taj osjećaj, ne samo Srbi.

"Mislim da to treba okrenuti u drugom pravcu, da svi budemo dio tog novog uspjeha, a ne dio neke prošlosti koja nas vuče unazad, ali treba razumijeti, to apsolutno razumijem. Ali, ipak treba nastaviti dalje. Rastu nove generacije, nadajmo se da neće nikada morati da dožive grozne stvari koje smo vidjeli na ovim prostorima devedesetih. Zato moramo sad nešto da uradimo. Mislim da se svi trudimo da će to u ponedjeljak biti potvrđeno na samitu procesa Brdu-Broni, da se trudimo da izgradimo mir i stabilnost", ponovio je predsjednik Slovenije.

On kaže da je, iz razgovora u četiri oka sa predsjednikom Vučićem, vidio da imaju slične ideje, ali da nisu sve iste, pogotovo u smislu kosovskog pitanja.

"Slovenija je priznala Kosovo i želi da bude dobar prijatelj Kosovu, ali je i iskreni prijatelj Srbije i želi to da bude. Ali i vi morate da razumijete kompleksnost naše situacije. Svi moramo da se uživimo u probleme drugih, to je toliko važno za zapadni Balkan", rekao je Pahor.

Kada je u pitanju predstojeći samit procesa Brdo-Brioni, Pahor je rekao da je to jedan od najznačajnijih samita, pošto će se mnogi lideri sastati poslije dugo vremena.

"Prije svega je tu velika ambicija Slovenije, kao domaćina, da pripremimo deklaraciju ili zaključke, koji su veoma sadržajni. Idu u pravcu kao što smo razgovarali. Proširenje Evropske unije je geopolitičko pitanje i mora da bude prioritetno, ne potisnuto u stranu. Mora da pred očima ima ukupan prostor zapadnog Balkana i da tako pitanje granica postane manje relevantno. Mislim da će biti još nekoliko drugih stvari o kojima sam se dogovorio sa vođama, o kojima ćemo morati da prodiskutujemo za vrijeme plenuma i na ručku. Nadam se da će zaključci uliti novi optimizam, a prije svega će dati jednu poruku u regionu kao i Briselu. Ako u ponedjeljak budemo sposobni da se dogovorimo, onda ćemo time uraditi mnogo, ali ako ne budemo onda ćemo propustiti veliko mogućnost. Kao domaćin ućiniću sve da se to ne propusti", istakao je Pahor.

Upitan kakva mogu biti očekivanja Srbije od predstojećeg predsjedavanja Slovenije Evropskom unijom, Pahor je istakao da je Slovenija prijateljska država Srbije i da će učiniti sve, što je u njenoj moći, da se postupak proširenja nastavi dalje, a ne da ide unazad i da se ne zaustavi.

"Sigurno ćemo se zalagati za to. Sigurno je to poseban samit za vreijme našeg Predsjedništva sa zemljama zapadnog Balkana. Kažem ovdje, pošto sam u Beogradu, pošto sam u prijateljskoj Srbiji, mislim da Evropa dobro razumije napore koje Srbija ulaže u taj evropski koncept razvoja. Nije jednostavno, nije lako ni Srbiji, ni Evropskoj uniji, koje ima svoje probleme. Ali, kad ste podsjetili na moju tezu, da je proširenje geopolitička nužnost, mi nemamo drugi izbor nego da taj dio uključujući Srbiju uđe u Evropsku uniju što prije, da na kraju bude zaključen i ispunjen taj koncept - Evropa zajedno, slobodna i demokratska", kaže predsjednik Slovenije.

Pahor ponavlja da je prostor Zapadnog Balkana okružen članicama Evropske unije i da je to prirodni prostor Evropske unije. U tom smislu kaže da misli da EU iskreno želi Srbiju u svom članstvu.

"Mislim da su te sumnje suvišne. Naravno, kao i prilikom svakog drugog proširenja i Slovenci bi mogli da se pitaju kad smo bili svjedoci nekim posebnim uslovima, pa Hrvati kad su bili svjedoci posebnih uslova, pa i Austrijanci, i tako dalje. Tako i vi imate taj osjećaj, to razumijem. Međutim, moram da vam kažem da imate u Evropskoj uniji mnogo prijatelja, da je Srbija polako stvorila imidž države koja je iskrena, što se tiče evropskog puta. Ali, naravno morate da razumete da kao što smo i mi bili, tako će i Srbija biti dužna da odgovori na pitanje o vladavini prava, o slobodi medija, o odnosima sa susjedima. To su sve pitanja koja su legitimna i moraju naravno da budu adresirana na evropski način", rekao je Pahor.

Kada je u pitanju status Srba u Sloveniji, predsjednik te države kaže da verovatno neće dobiti status nacionalne manjine poput Italijana i Mađara.

"Ali se iskreno zalažemo i to će vam vaši sunarodnici potvrditi, da imaju sve mogućnosti, zakonske i ostale i da uz finansijsku pomoć države mogu da izraze sav svoj identitet, jezik, kulturu, očuvanje tradicije. To Sloveniju obogaćuje. Vaši sunarodnici u Sloveniji nam pomažu u našem razvoju. Mi ih volimo, oni vole da budu kod nas i to je za Sloveniju veoma važno", zaključio je Pahor u intervjuu Tanjugu.