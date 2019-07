Pahor: Imamo graničnu presudu, Evropa ne smije tetošiti Hrvatsku

Kolesarjenje po Istri ponuja veliko brezplačnega garanja in zasluženih nagrad, bolečih krčev in čudovitih razglednic #cycling #istria #beactive #strong #sports #pahor #president #presidentpahor #slovenia

A post shared by Borut Pahor (@borutpahor) on Jul 29, 2019 at 8:16am PDT