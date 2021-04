Pahor: Nemoguće mijenjanje granica mirnim putem

LJUBLJANA - Predsjednik Slovenije Borut Pahor sazvao je konferenciju za medije vezano za non-papar koji je navodno djelo premijera Janeza Janše i rekao kako mijenjanje granica mirnim putem nije moguće.

Podsjećamo, navodno je premijer Janša poslao u Brisel svoj prijedlog prekrajanja granica BIH, što je izazvalo brojne reakcije iz regije.

"Očuvanju teritorijalne cijelovitosti država istočne Evrope posvećujem svoju veliku važnju kao predsjednik Republike. Zato sam i dao prijedlog za inicijativu koja je prerasla u Berlinsku konferenciju. U pripremama za ovogodišnju konferenciju nedavno sam posjetio Sarajevo i sreo se sa sa tri člana Predsjedništva. Jedan sam od rijetkih predsjednika koji naglašava za njihovu budućnost važnost pomirenja", ustvrdio je Pahor, prenosi N1.

Pahor je rekao da mu nije bio poznat non-paper kad je zadnji put bio u BiH.

Kazao je da prema njemu je važno proširenje Europske unije.

"Neki nisu bili mišljenja dugo vremena da bi se visoki predstavnici Slovenije da se miješaju u pitanja regije. Razumio sam to u '90-ima", rekao je i dodao kako danas to ne razumije i da on želi da jednog dana sve zemlje koje su bile zajedno u Jugoslaviji postanu članice Unije.