Pahor i Stoltenberg: Spor Hrvatske i Slovenije nije pitanje za NATO

BRISEL - Slovenački predsjednik Borut Pahor danas je, drugog dana posjete Briselu gdje traži podršku za primjenu arbitražne odluke o granici koju Hrvatska ne priznaje, razgovarao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, ali tema razgovora nije bio hrvatsko-slovenački spor.

"Nisam želio da razgovaram o tome. To nije pitanje za NATO. Ne mogu da zamislim da bi iko, bilo koja zemlja koristila silu za primjenu presude arbitražnog suda, niti da bi neko koristio silu protiv primjene arbitražne odluke", rekao je Pahor na zajedničkoj konferenciji za novinare, prenosi Hina.

I Stoltenberg je rekao da to nije pitanje za NATO, istakavši da "nije na njemu da ulazi u sadržinu tog pitanja".

Pahor je ukazao da to pitanje ima odjeka u regionu, s obzirom na to da on i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predsjedavaju Procesom Brdo-Brioni.

"U slučaju da Hrvatska i Slovenija ne mogu da se dogovore o primjeni arbitražne odluke, to bi imalo loše implikacije za moralni i politički autoritet našeg liderstva u toj važnoj inicijativi", zaključio je Pahor, izrazivši nadu da će EU nešto preduzeti kako bi se olakšalo sprovođenje arbitražne presude.

Pahor je juče razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom i predsjednikom Evropske komisije Žan-Klod Junkerom, od kojih je tražio da se uključe u rješavanje graničnog spora između Hrvatske i Slovenije na temelju arbitražne presude, koju Hrvatska ne priznaje.

Junker je juče rekao da Komisija ostaje spremna da posreduje između dvije zemlje, ako to one žele.

Prema Junkerovim riječima, to nije samo "bilateralno pitanje, već to utiče na cijelu EU", jer može imati posljedice na dalje proširenje na zemlje Zapadnog Balkana.