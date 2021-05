Pahor ne vjeruje u promjene granica zapadnog Balkana mirnim putem

BEOGRAD - Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je danas u Beogradu da ne vjeruje da su promjene granica na zapadnom Balkanu moguće mirnim putem.

Pahor je novinarima u Beogradu, poslije razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, rekao da tako misli budući da je riječ o veoma kompleksnom pitanju.

Odgovarajući na pitanje da precizira šta je mislio kada je juče u Prištini rekao da se protivi promjena granica na zapadnom Balkanu, Pahor je rekao da je devedesetih došlo do formiranja nekih novih granica snadom da će zavladati mir i nadom u evropsku perspektivu.

"To sam mislio kada sam govorio da ne vjerujem u to da je moguća mirna promjena granica. To se ne bi tako završilo jer je riječ o kompleksnom pitanju", rekao je Pahor.

Rekao je i da je to pitanje važno zbog razmijevanja proširenja EU.

"To je važno ne samo za mir, bezbjednost i blagostanje na ovim prostorima, već i za Evropsku uniju", rekao je Pahor.