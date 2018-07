Pahor ponudio premijerski mandat Janši

LJUBLJANA - Slovenački predsjednik Borut Pahor saopštio je da se s predsjednikom Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janezom Janšom sporazumio da ga Janša u roku od nedjelju dana obavijesti da li će prihvatiti mandat za sastavljanje nove Vlade.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare poslije razgovora s Janšom, čija stranka ima 25 od ukupno 90 mjesta u parlamentu, Pahor je rekao da je relativnog pobjednika izbora i zvanično obavijestio da je spreman da ga predloži za mandatara i da očekuje da ga do idućeg četvrtka obavijesti hoće li mandat prihvatiti, prenosi Hina.

Uz to, Pahor je svih devet stranaka u parlamentu zamolio da vode međusobne razgovore o mogućoj koaliciji koja će sastaviti novu vladu, pri tome ne isključujući nikoga, i to bez obzira hoće li takvi razgovori uspjeti ili ne.

"Takvo ponašanje bi pozitivno djelovalo na političko stanje u državi i imalo pozitivni uticaj na birače, a ni buduća Vlada, bez obzira ko je bude sastavljao, neće moći računati na uspjeh i podršku opozicije u odlučivanju o važnim nacionalnim pitanjima, ako ne bude uključivala sve stranke u međusobni dijalog", kazao je Pahor.

"U ovom trenutku niko, pa ni Janša, nema potrebnu većinu za izbor predsjednika vlade, zato smo se danas dogovorili da me o tome da li prihvata ponuđenu kandidaturu za mandatara ili ne, zvanično obavijesti najkasnije do četvrtka 19. jula do 14 sati", dodao je on.

Predsjednik kaže da će, ako Janša tada prihvati kandidaturu, odluku o tome odmah potpisati i uputiti je na glasanje u parlament.

Janša je poslije razgovora kazao da će njegova stranka još u toku dana uputiti formalne pozive na razgovor parlamentarnim strankama o formiranju nove Vlade i da te razgovore očekuju od idućeg ponedjeljka, ali da će u međuvremenu moguću podršku u parlamentu provjeravati i u neformalnim razgovorima.

Janša je dodao da je Sloveniji potrebna stabilna Vlada s natpolovičnom podrškom u parlamentu, jer su pred državom zahtjevni zadaci, a da će s potencijalnim partnerima razgovarati na temelju svojih programskih ciljeva koji su javno objavljeni.

Konačni datum do kojega Pahor kao predsjednik mora dati prijedlog kandidata za mandatara nove Vlade je 23. jul, kad ističe mjesec dana od konstituisanja novog parlamenta, podsjeća Hina.

Ukoliko do tada ne bude stvorena parlamentarna većina koja bi izabrala mandatara, odnosno predsjednika buduće vlade, odnosno ako to ne uspije ni Janši ni Marjanu Šarcu, koji s pet ostalih stranaka dogovara koaliciju ljevice i liberalnog centra, onda bi nastupio drugi krug postupka izbora mandatara, u kojem bi osim predsjednika kandidata mogle predlagati i poslaničke grupe u parlamentu.