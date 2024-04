Pahor priprema prijedlog za dijalog Beograda i Prištine

LJUBLJANA - Bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor saopštio je danas da priprema nacrt za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, koji kako je naveo, želi da prvo usaglasi sa visokim komesarom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozepom Borelom.

"Bivši predsjednik Pahor priprema nacrt i okosnicu za nastavak dijaloga, ali želi da ga prvo usaglasi sa visokim predstavnikom za spoljnu i bezbednosnu politiku Žosepom Borelom i državama članicama EU, posebno sa zemljama Kvinte", navodi se na njegovom profilu na platformi X.

Dodaje se da Pahor neće odgovarati na novinarska pitanja i zahtjeve za intervjue koje dobija u iščekivanju uloge kandidata za specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja.

Bivši predsjednik Slovenije je na kraju međunarodne konferencije "Prijatelji Zapadnog Balkana", koju je organizovao 18. i 19 aprila, u Ljubljani, na kojoj je prisustvovao i Miroslav Lajčak, ponovio da želi da se kandiduje za mjesto specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine.

Lajčak će na tom mjestu ostati do septembra, kada preuzima funkciju ambasadora EU u Švajcarskoj, prenosi Tanjug.

Regarding the inquiries former President Pahor is receiving in anticipation of his role as a candidate for EUSR for the Belgrade-Pristina Dialogue and other WB regional issues, he is currently not responding to any questions or interview requests until further notice. 1/2