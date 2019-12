Pahor s članovima Predsjedništva: Dogovorena nova inicijativa prema EU

LJUBLJANA - Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić otvorili su "Klupu prijateljstva" u Ljubljani sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, s kojim su razgovarali o političkoj situaciji u regionu, migrantskoj krizi, ali i o namjeri Hrvatske da odlaže nuklearni otpad na lokalitetu Trgovska Gora.

Dodik, Komšić i Džaferović su prije sastanka s Pahorom položili vijenac na Spomenik žrtvama ratova na Kongresnom putu.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, Sloveniji, ali i u drugim zemljama regiona.

Pahor je rekao da su Slovenija i Bosna i Hercegovina dvije prijateljske države, te poručio da je Slovenija naklonjena BiH.

Govoreći o evroatlantskim integracijama, Pahor je rekao da je BiH ključna zemlja.

"Ako će Evropa zbog svojih unutrašnjih problema kasniti u širenju, onda će ta teritorija zakasniti, ne samo da se očuva mir, nego i da napreduje - što je želja i EU i država u regionu. Bosna i Hercegovina je ovdje ključna", kazao je Pahor.

Ob uradnem obisku Predsedstva Bosne in Hercegovine v Sloveniji so predsednik Republike Slovenije in predsedujoči ter člana Predsedstva Bosne in Hercegovine odkrili Klopco prijateljstva na Kongresnem trgu. pic.twitter.com/qB5mfoCvMm — Borut Pahor (@BorutPahor) December 4, 2019

Pahor je naveo da su pohvaljeni politički odnosi dvije zemlje i govorili o brojkama koje ukazuju na odličnu privrednu saradnju koja iznosi milijardu i 400 miliona evra robne razmjene i da razmjena raste.

"BiH je treća destinacija za investicije slovenačkih poduzeća u inostranstvu, imamo preko 100 preduzeća u BiH. Mi Slovenci imamo povjerenje u budućnost BiH. Tamo žive tri naroda, naša bliska država i prijateljska i željeli bismo da se ti odnosi poboljšavaju. Gotovo hiljadu đaka i studenata iz BiH dobija stipendije ovdje u Sloveniji. Raduje me što ste došli sva trojica, to je prilika za nastavak intenzivnog političkog, ekonomskog i ljudskog odnosa. Učinit ćemo sve u našoj moći da očuvamo mir na ovim prostorima", kazao je Pahor.

Bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović posebno je istakao da se na sastanku razgovaralo o evropskim integracijama BiH i da je donesen bitan zaključak da se ide prema Evropskoj komisiji.

"Za mene je najbitnije pitanje inicijativa koja je potekla sa ovog sastanka, a ići će ka novoj Evropskoj komisiji to da se odmah na početku rada pitanje članstva zemalja Zapadnog Balkana u EU stavi u fokus Evropske komisije kako bi se mogući negativni efekti posljednje odluke Evropskog vijeća, vezano za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, neutralizirali. Nas je ta odluka sve na Zapadnom Balkanu razočarala, ali nije obeshrabrila", rekao je Džaferović te dodao:

"Njemačka i britanska inicijativa je ubrzala proces evorointegracija Bosne i Hercegovine. Nama treba takav pristup i prijatelj koji će nam pomoći u tome, a Slovenija je veliki prijatelj".

Predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić je rekao da je na sastanku bilo riječi i o pitanju migracija, prenosi "N1".

"Došli smo do jednog zaključka da ako treba zajednički da intervenišemo prema institucijama Evropske unije i nove Evropske komisije kako bismo riješili pitanje migracija na zadovljavajući način, tamo gdje nastaju. Siguran sam da možemo očekivati povećanje saradnje. Drago nam je da imamo razumijevanje predsjednika Pahora kada je riječ o tzv. mini Šengenu. Inicijativa je dobro došla, svaka saradnja je dobra, ali neke stvari moramo definisati na pravi način. Predsjednik Pahor je tu na tragu onoga što i mi mislimo o cijeloj inicijativi, ona ne može biti nikakava zamjena za evropski put BiH", naveo je Komšić.

Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik rekao je da Bosni i Hercegovini ne treba novac ali ni migranti.

"Stvar je stečena, migranti su došli, isporučeni nama. Zemlje Evropske unije moraju da vode odgovornu politku. Zahvalan sam predsjedniku Pahoru na razumijevanju da ovo pitanje treba rješavati zajednički. Teška humanitarna kriza je u centru pažnje mnogih medija. Želim da kažem da nama novac ne treba, a ne trebaju nam ni migranti", rekao je Dodk.

On je rekao i da se razgovaralo o namjeri Hrvatske da odlaže nuklearni otpad na lokalitetu Trgovska Gora na samoj granici sa BiH.

"Što se tiče Trgovske gore, stav BiH i Republike Srpske je jasan, on je isti. Pristojno bi bilo da to ne izaziva probleme trećima i to je nešto što ćemo nastaviti da problematizujemo na taj način. Hrvatska je potrebna da na pravi način razumije stavove same Bosne i Hercegovine. Slovenija i Hrvatska moraju da vode račune o Bosni i Hercegovini'', dodao je on.

Dodik je na sastanku ukazao na činjenicu da EU stalno usložnjava procedure prema zemljama na Zapadnom Balkanu, te naglasio da je potreban fleksibilniji odnos članica Unije prema ovom regionu.

"Moraju da dođu neki stimulansi iz EU za nas, jer usložnjavanje procedura i podizanje kriterijuma ne vodi ničemu", ocijenio je Dodik na sastanku sa slovenačkim parlamentarcima.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da u BiH nema konsenzusa u vezi sa članstvom u NATO savez, te da Republika Srpska ostaje pri stavu o vojnoj neutralnosti.

"Mi u Republici Srpskoj ne možemo da damo saglasnost za članstvo u taj vojni savez, prije svega, zbog bombardovanja osiromašenim uranijumom čije će strašne posljedice osjećati ne samo današnje generacije nego i mnoge poslije nas", naglasio je Dodik.