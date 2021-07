Palmer: SAD uvjerene u umiješanost spoljnih aktera u Crnoj Gori

PODGORICA - Sjedinjene Američke Države uvjerene su da postoji uključenost trećih strana i spoljnih aktera na crnogorskoj političkoj sceni, izjavio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer.

"Potpuno smo uvjereni u uključenost trećih strana, spoljnih aktera na crnogorskoj političkoj sceni, uključujući širenje dezinformacija putem interneta.", rekao je Palmer za crnogorske TV Vijesti na pitanje da prokomentariše navodno miješanje Srbije u unutrašnja pitanja u Crnoj Gori.

Palmer je pozdravio kao pozitivne neke korake koje je aktuelna vlada u Crnoj Gori preduzela, a kao primjer naveo smjenu ministra pravde i manjinskih prava Vladimira Leposavića.

On je poručio da vlast i opozicija u Crnoj Gori moraju da sarađuju kako bi se sprovele neophodne reforme, i ocijenio da je važno da zemlju vode predstavnici koje je narod odabrao kako bi unaprijedili njihove interese.

"Mislim da smo to jasno vidjeli u slučaju smjene ministra Leposavića koja je ukjučivala saradnju između elemenata vladajuće koalicije, Vlade i opozicionog DPS-a. To je pokazatelj mogućnosti da opozicija i vladajuće stranke nađu zajednički jezik kada je to neophodno. Kada gledamo u budućnost, biće potrebno da određene ključne reforme budu usvojene, ne samo od strane vladajuće koalicije već i uz podršku opozicije", rekao je Palmer.

On je dodao da će SAD, kao partneri i saveznici, sarađivati sa crnogorskim predsjednikom i vladom kako bi se unaprijedli zajednički ciljevi, uključujući reforme koje će Crnu Goru približiti članstvu u EU.