Panika u Hrvatskoj: Odjeknule detonacije, vatra divlja (VIDEO)

​ZADAR - Dva odvojena požara izbila su danas oko 14.00 sati na području ravnokotarskog sela Smokovića, u blizini Zadra, a uskoro su se spojila u jedan. Požar se nalazi na području kod aerodroma "Zemunik".

Požar se proširio i na prostor kasarne u Zemuniku, ali je situacija pod kontrolom, objavilo je hrvatsko Ministarstvo odbrane (MORH).

Odmah se pristupilo gašenju, angažovani su protivpožarni avioni, osoblje je u stanju pripravnosti i situacija je pod kontrolom, objavio je Ministartstvo odbrane Hrvatske (MORH) na Twitteru.

Na gašenju požara u prostoru kasarne "Pukovnik Mirko Vukušić" angažovani su jedan kanader Cl 415 i četiri er-traktora AT802.

Od 08.46 jutros vatrogasci se bore sa požarom i na području Skradina, u naselju Ićevo. Požarom je zahvaćena trava, nisko rastinje i borova šuma.

"Situacija nije dobra. Otkad smo jutros u devet sati dobili prvu dojavu, vatrogasci su stalno angažovani. Tu ih je zaista veliki broj", rekao je Volimir Milošević, zapovjednik JVP-a Šibenik.

Vatrogasci su na tom području ostali bez dva kanadera, koji su odletjeli da pomognu u borbi s požarom kod Zadra.

"To je samo znak da se pojavilo još požara i onda se resursi razvodne, što nam otežava", rekao je.

"Prioritet su ljudi i stambeni objekti. Dosta je poljoprivrednih površina stradalo. Radi se o velikoj površini, požaru koji se širi na više strana tako da, u zavisnoti od vjetra, raspoređujemo vatrogasne snage i sprečavamo dalje širenje", rekao je Milošević.

Stanovnici tog područja zasad nisu evakuisani.

"Bili smo na to spremni u jednom trenutku, ali pokazalo se da nije potrebno. Vidio sam da su neki ljudi samostalno napustili područje zbog dima iako možda i nije bilo neposredne opasnosti", rekao je.

"Vjetar je ključni činilac. Na ovom području često mijenja smjer i to zapravo razvlači vatrogasce. Teško je dati prognozu o tome kako će se stvari razvijati, ali vatrogasci su tu da daju sve od sebe. Pomoć susjednih županija upravo stiže, pa će nam to uvelike olakšati", zaključio je on.

Požar u skradinskom zaleđu, od Ićeva do Bratiškovaca, i dalje nekontrolisano gori. "Šibenski.hr" piše da stanovnici obližnjih mjesta javljaju da čuju detonacije, pretpostavlja se da se radi o minama zaostalim iz ratova devedesetih godina.

Kako je ranije saopšteno, za sve stanovnike s požarom zahvaćenog područja, otvorena je Osnovna škola Skradin gdje će biti osigurana hrana, piće i prenoćište, saopštio je Grad Skradin, a prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.