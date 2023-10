Panika u selu nakon pronalaska zabetoniranog tijela u bunaru, svi se zaključavaju

KOSJERIĆ - Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je prije tačno sedam dana u plitkom bunaru na privatnom posjedu, u selu Ševrljuge nadomak Kosjerića, a prema dosadašnjim informacijama, sumnja se da je riječ o ubistvu.

Tijelo u fazi raspadanja pronašao je muškarac koji koristi imanje na kome se nalazi bunar, a čiji je vlasnik njegov komšija.

„Kada mu je nestala voda, on je otvorio poklopac od bunara, a kako nije duboko, video je da se nalazi neki beton unutra. Pozvao je komšiju koji je sa kašikom bagera izvukao taj beton i tada su ugledali ljudski skelet i kosti“, navodi sagovornik portala Nova.rs.

Muškarac je odmah obavijestio nadležne organe, a kako su nam rekli meštani, čovjek ne može da dođe sebi od šoka.

„U toj rupi je najverovatnije ubačeno telo, a potom posuto krečom, pa zaliveno betonom. Taj bunar je čišćen prošle godine, tako da je to nešto što se dogodilo u prethodnih godinu dana. Vlasnik imanja ne živi ovde, već je iz Vojvodine, dolazi u Ševrljuge s vremena na vreme. Za taj bunar nije znalo mnogo ljudi, pa su meštani uznemireni jer to znači samo jedno, odnosno da je ubica na slobodi, a ne zna se ko to može da bude“, kaže mještanin Ševrljuga za ovaj portal.

Do sada su saslušana tri lica, vlasnik imanja, čovjek koji je pronašao skelet i prvi komšija, a prema saznanjima, sumnja se da tijelo nije sa teritorije opštine Kosjerić jer su sva nestala lica u prethodnih nekoliko godina do sada pronađena.

Prema ranijim saznanjima Nova.rs, obdukcijom nije bilo moguće utvrditi uzrok smrti, kao ni identitet, a sumnja se da je riječ o krivičnom djelu.

Preduzeće se dalje mjere i radnje kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima se smrt dogodila.

