Papa i tajnim kanalima brani SPC od Podgorice

BEOGRAD - Posljednjim pismom koje je papa Franja uputio patrijarhi Irineju, a usuđujem se reći bratskim pismom, jasno je rečeno da Vatikan ne podržava da se na silu, preko koljena, u Crnoj Gori donese zakon koji bi otvorio vrata neravnopravnosti bilo koje vjerske zajednice, pa tako i Srpske pravoslavne crkve, ili da se bilo kome otuđi crkvena imovina.

To je za sutrašnje Novosti rekao visokopozicionirani sveštenik iz Vatikana, naglašavajući da je stav pape jasan kod ovih situacija, a to je da do rješenja treba doći dijalogom i dogovorom, što očigledno do sada u Crnoj Gori nije slučaj.

Sagovornik lista, dobro upoznat sa načinom funkcionisanja Svete stolice, ističe da Vatikan nije zadovoljan rješenjem iz Predloga zakona o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori.

Očigledno treba vrijeme da se dođe do rješenja i da se nađe kompromis koji bi zadovoljio i SPC. U protivnom, ako bilo ko ostane nezadovoljan, rješenje neće biti postignuto, navodi sagovornik.

Taj sveštenik ukazuje i na to da je izuzetno dobro što postoji stalni kanal komunikacije između papa Franje i patrijarha Irineja, što se pokazalo i u slučaju kontrorverznog kardinala iz vremena NDH Alozija Stepinca.

Papa je i ovog puta reagovao na pismo poglavara SPC, a kada jasno izrazi svoj stav, onda, kaže sagovornik Novosti, "iza kulisa se pošalju i dodatne poruke".