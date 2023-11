Par iz Hrvatske pravi torbice od dasaka

NOVI TRAVNIK - "​Sve je počelo u srednjoj školi, kad mi je bilo dosadno odrastati, pa sam tražio neke stvari da se zabavim. Imao sam neke bendove, ti bendovi su se raspali. Mene je prestalo zanimati kako svirati gitaru, a počelo me zanimati kako je napraviti" govori Karlo Glogoški (28) iz Novoga Travnika. Stolarstvom se bavi već deset godina.

Nastavio je:

"To je bilo vrijeme dok još nije bilo toliko informacija na internetu, ali naišao sam, nasreću, na čovjeka koji je izrađivao žičane instrumente poput violina, tamburica i bisernica te sam pod njegovim mentorstvom naučio praviti gitaru. Nakon toga provodio sam mnogo vremena u jednoj firmi koja izrađuje gitare kako bih naučio stolarstvo" prisjeća se Ka.

On sad sa svojom djevojkom Andreom Radmanić vodi uspješni brend treWolo.

Tremolo je dio gitare, a igrom riječi nastalo je ovo ime. Riječ je o unikatnim i ručno rađenim drvenim torbicama i nakitu. Promovišu dugovječnost i praktičnost, a od toga je zapravo sve i krenulo.

"Prijateljica s faksa je imala jednu torbicu koja joj je stalno pucala i onda bih joj ja to popravljao, ali torbica je bila upornija. Kad mi je već dosadilo popravljati, odlučio sam joj napraviti torbicu koja se nikad neće kvariti. Kad ju je ugledala, bila je oduševljena. Onda su i druge cure vidjele torbicu i tako je sve počelo" ispričao je Karlo.

Prije osam godina napravio je prvu torbicu.

Za izradu se služio tuđim radionicama i radionicom svog prvog mentora, sve dok nije pronašao svoju.

Ipak, cijela priča je dobila "tačku na i" kad je po dolasku u Zagreb na diplomske studije upoznao Andreu, fotografa i videografičara koja je, kad je vidjela Karlove torbe, imala veliku želju fotografisati ih.

"Karla sam upoznala preko KSET-a (Klub studenata elektrotehnike) gdje smo oboje bili volonteri. Kroz priču s njim saznala sam da radi nešto s drvetom i kad je donio svoje torbice, odmah sam se zaljubila. Rekla sam mu da ih odsad samo ja fotografišem. Fotografije smo stavljali na društvene mreže, a reakcije su bile super" govori Andrea.

Kako su provodili sve više vremena zajedno, počeli su skupa osmišljavati i nove proizvode. Njihova priča o "treWolu" započela je 2019., kad su napravili multimedijsku izložbu pod nazivom "Zašto drvo?".

"Predstavili smo ljudima čime se bavimo i vidjeli da ima mnogo pozitivnih reakcija. Drvo je jedno od najodrživijih materijala i cilj nam je pokazati svu njegovu ljepotu. Različite vrste imaju različite boje i želimo pokazati kako se te boje mogu ukomponovati u svakodnevne uporabne i odjevne predmete" objasnio je Karlo.

Osim torbica, Karlo i Andrea izrađuju i druge drvene predmete, poput kuvača, posuda za grickalice, daski za rezanje, kutija za nakit i kutija za kartaške igre. Karlo drvo nabavlja lokalno, ali najčešće koristi ono koje su drugi stolari "odbacili".

Predmete izrađuje od drveta oraha, javora, šljive, jabuke, višnje, mahagonija i hrasta. Iako je u svijetu stolarstva orah najcjenjenije drvo, Karlu se više sviđa javor.

"Zove se još i tigrasti ili ptičji javor jer ima specifične vijugave godove, koji kad se izvuku u daske izgledaju kao tigrove pruge. Tamnije drvo, poput oraha, najcjenjenije je i lakše ga je obrađivati" kaže Karlo.

On je jako ponosan i na svoju kuvaču koja ima tri funkcije.

"Ravni dio je za struganje, špic da se uhvati dno lonca i unutrašnji dio s kojim se može kušati. Kako sam uvijek više volio kuvati nego prati suđe, tako sam napravio i ovu inženjersku kuvaču koja olakšava proces kuvanja" otkrio je Karlo i dodao kako mu izrada torbica daje veliku mogućnost kreativnosti.

Iako prati šta je u trendu, kod torbica mu je najvažnije da se prvenstveno njemu sviđaju. Najveća inspiracija su mu ljudi, kao i naučna-fantastika.

"Volim pričati s ljudima, volim rješavati svakodnevne probleme, a torbica je zasnovana na nečijem problemu. Ljudi su mi najveća inspiracija, a u prirodu kad odem, vidim samo daske koje bih pretvorio u svoje proizvode" govori.

Karlo i Andrea pričaju i kako je jedna torbica nastala tako što je Andrea slučajno otkrila jednu veb stranicu koju je napravio student, a koja pokazuje prosječne temperature određenog grada ili države unazad 60-100 godina pa je tako nastala torbica "Hexy stripey", koja prikazuje klimatske promjene Grada Zagreba te kako je sve toplije i toplije.

"Kad nešto radim, to bude nešto što mi treba ili nešto što želim imati. Onda pitam Karla za savjet kako bi to bilo najbolje napraviti i onda to zajedno kreiramo. Tako sam dugo htjela napraviti ukosnicu i kad smo kupili jednu mašinu, samo sam uzela komadić drveta i počela rezati" ispričala je Andrea.

Radove često izlažu na različitim sajmovima, a vidjeti ih možete i na njihovim društvenim mrežama te veb stranici. Karlo i Andrea snimaju i YouTube videe u kojima pokušavaju biti što više kreativniji i približiti ljudima stolarstvo, ali ih i naučiti nešto korisno.

"Stolarstvo može biti komplikovano koliko god ti želiš da bude komplikovano. U jednom sam videu tako pokazao kako napraviti vrtnu stolicu. Od jako jeftinoga građevinskog drveta jelove štafle može se napraviti jedna lijepa vrtna stolica" zaključio je Karlo.

Njemu je u planu održavati i radionice na kojima bi polaznici mogli napraviti nešto za sebe i ponijeti to kući, prenose "24Sata".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.