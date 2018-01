Patrijah Irinej: Ništa neće vrijediti ni država, ni napredak ako se Srbi ne budu rađali

BEOGRAD - NJegova svetost patrijarh srpski Irinej poručio je u božićnoj poslanici da srpskom narodu ništa neće vrijediti ni država, niti uređeni gradovi i sela, ni ekonomski napredak kome toliko teži, niti sva dobra ovoga svijeta, ako više umire nego što se rađa i bude zanemarivao zapovijest

- "Rađajte se i množite i napunite zemlju i vladajte njome".Srpski patrijarh je podsjetio da precima nije bilo teško da, tokom svoje burne istorije, iznova, poslije najtežih iskušenja i nevolja, a nekada i doslovce iz pepela, vaspostave državu, privredu, kulturu i sve ono što ih je oduvijek činilo pripadnicima istinski evropske civilizacije, "jer su njihovi domovi bili ispunjeni vjerom, vrlinama i snagom, dok su im se djeca izobilno rađala".



"Imajmo otuda na umu zakon Gospodnji i opominjimo se naročito zapovesti Božje date praroditeljima Adamu i Evi koja glasi: `Rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njome`. Stoga, ljubljeni u Hristu Isusu, nemojmo zanemarivati ispunjavanje ove zapovesti. I sam Gospod ljubavi svojevoljno pristade da se ovaploti i poživi među nama, a rođenjem od Djeve Marije zanavek osveti i dade smisao materinstvu i rađanju", nevedeno je u božićnoj poslanici.



On je pozvao vjerne da se u svetim božićnim danima usrdno mole za svu jednovjernu braću i sestre u otadžbini i rasijanju, a posebno da srcem i dušom budu jedno sa mnogostradalnim pravoslavnim srpskim narodom koji vjerno čuva i brani svaku stopu svete zemlje Kosova i Metohije, koja mu je, da ne zaboravi nikada, darovana od Gospoda kao vječni zalog.



Prema njegovim riječima, burna vremena su dolazila i prolazila, a za sve to vrijeme naši preci su u svojim srcima neizbrisivo nosili Pećku patrijaršiju, Gračanicu, Bogorodicu LJevišku, Banjsku, Dečane, Svete arhangele i na hiljade drugih svetih oltara širom Kosova i Metohije.



"Znali su i pamtili ko je na tu svetu zemlju kročio još u davnom sedmom stoleću i ranije, kako beleže vizantijske hronike. Znali su ko je ostavljao zapise na grnčariji iz 9. veka i ko je otvarao prve škole pri manastirima, pisao knjige, živopisao freske i ikone, zidao hramove, otvarao prve bolnice, pisao slovenske knjige", podsjetio je patrijarh srpski.



On je naglasio da su naši preci znali i da je veliki raški župan Vukan u 11. vijeku odbranio grad Zvečan, kao što su znali koji su vladari iz loze Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, Petrovića, Obrenovića i Karađorđevića podizali svetinje širom srpske zemlje.



"Sve su to znali naši preci, braćo i sestre, a znamo to i mi, njihovi potomci. Znamo još nešto. Znamo da je na Kosovu i Metohiji ostao naš napaćeni narod da mučenički ispoveda svoju svetu pravoslavnu veru i hrabro svedoči svoje srpsko ime. Znamo, kao što i oni znaju, i ne zaboravljamo ništa od svega toga, jer su Kosovo i Metohija naš Jerusalim, naša sveta zemlja. I zato možemo da, zajedno sa psalmopojcem Davidom, molitveno obećamo: `Ako zaboravim tebe, Jerusalime - ako zaboravim tebe, Kosovo i Metohijo - neka me zaboravi desnica moja`", naveo je patrijarh srpski.



On je upozorio da su pravoslavni, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i drugdje, suočeni sa iskušenjima.



"Posebno danas, Bogomladenac Hristos podstiče da mi, pravoslavni hrišćani i deca Crkve, NJegovom blagodaću osnaženi, bez obzira na to kako se drugi odnose prema nama bilo gde, u otadžbini, okruženju i vascelom svetu, svima uzvraćamo, po zapovesti Božjoj, bratski i prijateljski, ma koje vere i narodnosti oni bili, znajući da nas Bog ljubavi pita šta mi činimo drugima, a ne šta drugi čine nama", rekao je patrijarh Irinej.



On je naglasio da se na dan kada Presvjeta Djeva Marija rađa Prevječnoga Boga, treba moliti za sve ljude, a naročito za mlade, namučene strašnim porocima narkomanije, alkoholizma, razvrata, ljenjosti, gnjeva, srebroljublja, zavisti, gordosti, neumjerenosti, bezosjećajnosti i svim drugim porocima koji, obećavajući prividnu radost, zapravo unižavaju bogoliko dostojanstvo čovjeka i čine ga robom.



"Zloupotreba darova Božjih i potencijala koje imamo, kao i izbor pogrešnog stila života, raslabljuje i razara našu slobodu, nipodaštava našu ličnost, proizvodi osećaj praznine i besmisla i naposletku, vodi u duhovno ropstvo. Sloboda je, draga naša deco duhovna, sloboda za Hrista, za drugoga, za život i zdravlje. sloboda za večnost. Takvu slobodu nam može dati jedino Bog, jer je upravo On sloboda, smelost i snaga", ukazao je patrijarh srpski.



On je naglasio da se blaga vijest rođenja Hristovog danas objavljuje i svijetu u kojem zvecka oružje, u kojem se sprovodi nasilje nad pojedincima i narodima, u kojem vladaju nejednakost i socijalna nepravda, u kojem su nevina djeca žrtve ratnih sukoba, različitih vrsta zloupotreba i gladi, nad kojim je svakodnevno nadvijena nuklearna prijetnja.



"Iako zabrinuti, ne gubeći nadu, molimo se Vitlejemskom Bogomladencu da prosvetli tamu i okrene dobru one koji drže poluge moći u svojim rukama. Ne bojmo se. Umesto ovozemaljskih briga i straha, molimo se da mir Božji danas ispuni naša srca. To je mir koji nije pasivnost i ravnodušnost nego dinamična, stvaralačka i, povrh svega, neprestano aktivna sila koja ima moć da preobražava, kao i da donosi spasenje ne samo nama već i ljudima oko nas", rekao je patrijarh srpski.



On je poručio da "Bog koji je sa nama - Emanuil jeste upravo taj mir kroz koji dolazi mir Carstva nebeskog".



"Slaveći današnji praznik, pomolimo se da srca naša postanu Vitlejemska pećina u kojoj se rađa Hristos Sin Božji, kako bismo i mi, obasjani svetlošću vitlejemske zvezde, prosvećeni mudrošću mudraca sa Istoka, nadahnuti Duhom Svetim, koji je osenio Majku nad majkama i umirio nemire pravednoga Josifa, smelo klicali na sve četiri strane sveta, objavljujući dolazak Onoga koji nas spasava", poručio je NJegova svetost patrijarh srpski Irinej u božićnoj poslanici.