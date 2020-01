Patrijarh Irinej: Crna Gora negira svoju istoriju

FRANKFURT - Srpski patrijarh Irinej ocijenio je da Zakonom o slobodi vjeroispovesti vlasti u Crnoj Gori žele da oslabe svijest o srpskom porijeklu i imenu, i, što još tragičnije može da bude, ako budu uspjeli u tome, to je da to sutra primjene i vlasti na Kosovu i Metohiji.

"Crna Gora, nekada elitan deo srpskog naroda, ušao je u takav život da negiraju svoju istoriju. Naši odnosi su uvek bili bratski, jedan narod, nažalost, tu se umešala politika, znamo čija, znamo zašto sa željom da Crnu Goru odvoji od Srbije i, ono što je najtragičnije što se ne može objasniti i opravdati, Crna Gora je priznala Kosovo Šiptarima, kao i učešće predsednika Crne Gore na Kosovu u nekim fazama s drugima kad su u pitajuu Kosovo i Srbija. Ne možemo da objasnimo takav stav i takav pogled na Srbiju Crnogoraca na srpski narod i istoriju. Ja se nadam da je ovo ipak jedan oblačak, crni, koji je naišao nad Crnu Goru, pa će on proći, jer tamo narod neće dozvoliti da se izgubi srpski trag“, istakao je patrijarh u intervjuu za frankfurtske "Vijesti“.

Rekao je da ono što crnogorske vlasti čine sa svetinjama niko nikada nije činio.

"I najveći neprijatelji naši nisu atakovali da uđu u manastire. Uostalom, i manastiri i imovina pripada tamošnjem narodu. To niko ne osporava, kao što što su Srbiji svetinje našeg naroda, naše države. Šta oni hoće tim, to samo oni znaju, verovatno da oslabe svest o srpskom poreklu i srpskom imenu i ono što je još najtragičnije može da bude, ako budu uspeli u tome, da to primene sutra na Kosovu i Metohiji. To je tragedija. Verovatno je to neko tako smislio. Nadam se i molim se Bogu kao i sva naša Crkva da oni koji vode Crnu Goru, dođu k sebi i da odustanu od ovoga što smeraju", kazao je Irinej.

Što se Kosova i Metohije tiče patrijarh je istakao da je to jedna velika rana srpskog naroda, srpske istorije i kulture.

"Nažalost, Kosovo je okupirano, ja sam pre nekoliko meseci putovao za Pećku patrijaršiju i mene su dva sata držali na prelazu ne želeći da me puste. Ja nisam imao dozvolu za ulazak. Meni koji sam patrijarh kome je rezidencija Pećka patrijaršija i koji sam 15 godina živeo na Kosovu i Metohiji nije bilo dopušteno da uđem na teritoriju Kosova i Metohije. Posle neke intervencije nadležnih došlo je do puštanja“, kazao je Irinej.

Ukazao je da teško stanje, da srpskog naroda više nema tamo gdje su nekada bili u velikom broju.

"Narod je proteran sa Kosova i Metohije i možda najveći propust našeg državnog vrha jeste što ništa nisu učinili kada je narod proteran da postave kao prvi uslov svih razgovora i pregovora povratak naroda na Kosovo i Metohiju, da im se kuće koje su spaljene, koje su uništene, imanje koje je razgrabljeno povrati da bi se narod vratio“, ocenio je patrijarh.

Patrijarh je kazao da je igra oko Kosova velika igra, i da ima dosta onih koji žele da ga otmu Srbiji.

"Ono što je komično i tragično, traže da se odreknemo Kosova. Pametan čovek ne može da se odrekne svoje kuće i od svoje zemlje. To je naša sveta zemlja, zemlja s najvećim svetinjama. To su Pećka patrijaršija, Dečani, Gračanica, i mnoge druge svetinje, na stotine i stotine. Oduvek su pripadale srpskom narodu, srpskoj kulturi i istoriji. Danas, oni koji nemaju istoriju i svoju kulturu, traže da se mi odreknemo svoje kulture“, naglasio je Irinej.

Patrijarh je istakao da je borba velika, da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić junački bori da nađe najbolje rješenje za Kosovo i Metohiju, i da će se vidjeti kako će na kraju sve da se izdešava.

Poglavar SPC je posebno pohvalio aktuelni odnos Crkve i države Srbije.

"Iskreno da kažem u ovakvom stanju mi nismo odavno živeli. Između crkve i države vlada harmonija, jedan dobar odnos, i trudimo se da svako radi svoj posao, država radi svoj posao i mi nemamo nikakvih problema sa državom. Mi smo veoma blagodarni na tom momentu što je država uvela veronauku u škole, mi smo blagodarni državi što pomaže obnavljanju naših svetinja i ne samo da obnavljamo nego što i gradimo nove tamo gde ih nije bilo pogotovo u gradovima koji su se proširili. Država pomaže i naše sveštenike, ne samo nama pravoslavnima već svim verskim zajednicama u Srbijim tako da naši odnosi i naše sadašnje stanje je dostojno svake pohvale“, podvukao je patrijarh.