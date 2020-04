Patrijarh Irinej: Istina, koja je uvek svetlila manjinom, na kraju pobeđuje

BANJALUKA - Njegova svetost patrijarh srpski Irinej rekao je da laž može da bude moćna i snažna, ali da je istina ta koja je uvijek svijetlila manjinom na kraju pobjeđivala.

"Nadamo se da će istina, ipak, na kraju pobediti i pored mnogih iskušenja koja su prisutna u svetu, u kojem ima mnogo zla, nepravde i zločina", istakao je patrijarh srpski Irinej.

Njegova svetost je naglasio da je utješno to što se mlađi ljudi polako vraćaju, prije svega, sebi a kada se vratite sebi, onda se vratite i Crkvi, Bogu i istini.

"Borba za neki položaj, dostignuće i neki ugled u društvu učinilo je da su mnogi roditelji zaboravili brigu o svojoj deci. Ovo je vreme prilika da se roditelji obrate svojoj deci, da ih posavetuju, a još više da im pruže primer kakvi treba da budu u životu", ocijenio je patrijarh srpski.

Govoreći o pandemiji virusa korona, patrijarh Irinej je rekao da se svi mole Bogu da to iskušenje što prije prođe i onda će čovjek zasigurno početi da razmišlja ne o uspjesima nauke i tehnike, već o tome gdje je mjesto čovjeka u ovom svijetu koji je centralna figura.

On je poželio srpskom narodu da Vaskrs, koji se ove godine slavi u posebnoim uslovima zbog pandemije, proslave u radosti Vaskrsenja i u srci i duši.

"To nam virus korona ne može zabraniti", poručio je patrijarh Irinej.

Patrijarh Irinej je rekao za Televiziju "Hram" da SPC ima dobre odnose sa državom Srbijom, te da nema razloga da se žali ili da nešto čini suprotno, posebno u današnje vrijeme pojave virusa.

"SPC sluša mudre savete ljudi koji poznaju tu materiju i koji su i pozvani da nam ukažu i da nas upute na način kako da se tome odupremo", istakao je patrijarh Irinej.

On je rekao da je jedan od načina odupiranja virusu izbjegavanje komunikacija ljudi i fizičke blizine.

"To nisu izmišljene stvari i potvrđuje se događajima koji se i kod nas dešavaju. Tamo gde nema obazrivosti i gde nisu slušani nauka i medicina imamo jasne posledice", istakao je srpski patrijarh Irinej.

Njegova svetost je naglasio da se u ovoj situaciji Srpska pravoslavna crkva /SPC/ trudi da ispunjava zakone države Srbije i da služi liturgije, ali ima u vidu ono što preporučuju stručni ljudi u vezi sa epidemijom.

"Ovo je izuzetna situacija. Ko ima priliku da dođe u crkvu biće rado viđen i crkva ga neće istjerati napolje, ali se mora poštovati i ono što je u korist pojedinca i naroda", pojasnio je patrijarh Irinej.

Njegova svetost je naveo da je hram Božiji - dom i porodica, a ako dom nije crkva, onda ni crkva nije dom Božiji.

"Dom sada, možda, postaje prilika da saberemo našu porodicu, jer ništa nije u tolikoj mjeri ugroženo u ovo naše vrijeme kao porodica, koja je potpuno razbijena", ukazao je patrijarh Irinej.

Osvrnuvši se na situaciju u Crnoj Gori i položaj SPC, patrijarh Irinej je rekao da su to što radi tamošnja vlast osudile sve crkvene i pravoslavne zajednice i da se nada da će vlast uvidjeti svoje greške.

"I narod to osuđuje, jer je narod osjetio tu nepravdu i zato reaguje na način na koji i reaguje. Za mene je reagovanje naroda u Crnoj Gori jedno veliko čudo. To što tamo atakuju na svetinje i imovinu SPC veliki je zločin jer sve to što ima Crkva pripada narodu koji pripada Crkvi", naglasio je patrijarh Irinej.

Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, patrijarh Irinej je rekao da je položaj naroda i SPC na Kosmetu jedna velika i teška rana na biću srpskog naroda.

"To što se dešava danas na Kosovu pred očima demokratskog sveta i njihova reakcija na ta dešavanja su za jednu veliku osudu. Srpski narod tamo živi bez slobode i bez ikakve nade na slobodu u budućnosti", istakao je patrijarh Irinej.

Prema riječima NJegove svetosti, SPC i svi pravoslavni Srbi ne mogu da zamisle život Srbije i srpskog naroda bez Kosmeta.

"Sve ono što je vrijedno u istoriji i kuluri srpskog naroda ima svoje temelje na Kosovu i Metohiji. Rezidencija srpskog patrijarha je Pećka patrijaršija", napomenuo je patrijarh Irinej.

Kada je riječ o položaju SPC i srpskog naroda u zemljama u okruženju, patrijarh Irinej je naglasio da, ako gledamo Crnu Goru i djelimično Makedoniju, utjeha je Republika Srpska koja je u jedinstvu sa srpskim narodom i Srbijim kao državom, ali su se, nažalost, mnogi digli protiv Srba.

Srpski patrijarh je naveo da se SPC nalazi u jednom iskušenju, jer je malo narušeno njeno jedinstvo iznutra, ali je izrazio uvjerenje da će jedinstvo ipak biti sačuvano.

"Nadamo se da će se uz blagoslov Božiji, blagoslov Svetoga Save i mnogih srpskih svetitelja SPC sačuvati jedinstvo, svoju uloga i misiju koju ima u srpskoj istoriji", rekao je patrijarh Irinej.