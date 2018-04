Patrijarh Irinej: Kosovo je najveća srpska rana

BEOGRAD - Njegova svetost patrijarh srpski Irinej rekao je da je Kosovo i Metohija najveća srpska rana, te dodao da mu je drago što vidi da se vrh države Srbije ozbiljno i hrabro bori sa problemima u južnoj srpskoj pokrajini.

"Drago mi je što se vrh naše države ozbiljno i hrabro bori sa problemima Kosmetu. A čini mi se da se malo i situacija u svetu menja. Nema nekog velikog koraka, ali je to ipak prisutno. Dobijamo utisak da se oni menjaju u korist našeg naroda. Kakve će plodove to doneti, ostaje da se vidi", rekao je patrijarh Irinej.

On je istakao da ne sumnja u veliki napor koji čini državni vrh da odoli tom, kako je naveo, velikom iskušenju i da pojedine zemlje promijene svoje mišljenje i stavove o Kosovu i Metohiji.

"Verujem da će njihov napor doneti ploda, kao što verujem da će mnoge države koje su se pokazale kao teški neprijatelji videti situaciju i da će zauzeti drugačiji stav", rekao je parijarh Irinej za TV "Hram".

Prema njegovim riječima, ono što se danas dešava na Kosovu i Metohiji, današnje stradanje Srba, pravoslavlja na Kosmetu, možda je najveće u odnosu na stradanja koja su bila u prošlosti.

"Mislim, ne grešim, da je sadašnje stradanje pravoslavlja na Kosmetu najveće stradanje u istoriji. Kosovo i Metohija je naša velika rana", naglasio je patrijarh Irinej.

Kao jednu od velikih tragedija on je naveo to što je narod prognan sa Kosmeta i dodao da mu se čini da je sadašnji egzodus možda najveći u istoriji ove južne srpske pokrajine.

"Nažalost, neke države koje smo smatrali prijateljima, pokazalo se da nam to nisu bili ili to bar danas nisu. I to je veliko razočarenje i izvesno otrežnjenje zbog nekih stvari, da ne kažem zabluda", naveo je patrijarh Irinej.

Patrijarh srpski istakao je da ne može da zamisli Srbiju bez Kosova i Metohije.

"Srbiju bez Dečana, Pećke Patrijaršije, Gračanice, Bogorodice Ljeviške i drugih svetinja naših, i Kosovo koje je zaliveno krvlju onih koji su ga branili od neprijatelja i koji su ostavili svoje kosti na toj svetoj zemlji, da jednog dana ne bude Srbija Crkva se nada da to nećemo doživeti", rekao je patrijarh Irinej.

On je rekao da je SPC svoju istoriju počela na Kosovu i Metohiji, na kojem je Pećka Patrijaršija bila i ostaje rezidencija srpskih patrijaraha i Srpske crkve.

"Koliko se Srpska crkva nada pomoći jedne ispravne politike sveta u kome živimo? Srpska crkva nada samo u svoje svete na Kosovu i Metohiji", naglasio je patrijarh Irinej.

Srpski patrijarh je naveo da su na Kosmetu sveta tijela Stefana Dečanskog, mnogih srpskih arhiepiskopa i patrijaraha, ali i mnogih svetih mučenika koji su se žrtvovali za Kosovo i Metohiju.

"Verujemo koliko u ovaj svet, toliko u pomoć Božju i nebeske Srbije da Kosovo ne ode u ruke, nažalost, nehrišćana. Priča njihova da im je stalo do naše svetinje je samo priča. Istorija zna kakvi su odnosi bili i šta su mnogi nehrišćani činili na Kosmetu", naveo je patrijarh Irinej.

On je podsjetio da su mnoge crkve porušene, mnogi protjerani, a da se ne govori šta se desilo u "našem vremenu".

"Koliko kuća je spaljeno i uništeno, koliko imanja uništeno, koliko crkva spljeno i srušeno. A to sve svedoči da je Kosovo otišlo u nečije ruke druge da tu nema mesta i opstanka srpskom narodu. To nije priča, tome svedoči istorija", rekao je patrijarh Irinej.

Prema njegovim riječima, zato će Crkva uvijek stati u odbranu Kosova i Metohije, srpskih svetinja i mnogobrojnog naroda koji je tamo ostao.

"NJih moramo pomoći da opstanu tamo i motivisati one koji su napustili Kosmet, a nisu ga napustil od 'zlatih kolača', da se vrate svojoj postojbini, svojim korenima, svetinjama i grobljima. To će biti naporan trud i podvig, ali verujemo da neće ostat bez ploda", rekao je poglavar SPC.