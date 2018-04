Patrijarh Irinej: Stav crkve o Kosovu nepromijenjen još od Kosovskog boja

BEOGRAD - Njegova svetost patrijarh srpski Irinej izjavio je da Srpska pravoslavna crkva (SPC) nikada nije odstupila od Kosmeta i uvijek je bila tamo sa vjernim narodom, bilo srpske države tamo ili ne, a tako je i danas.

"SPC nikada nije odstupila od Kosova i Metohije. Nikada. Tako je i danas. Širom Stare Srbije služi se Božanska služba. Poju i slave Gospoda našeg monasi i monahinje, sveštenstvo sa vernim narodom. Nije im lako, ali poju i mole se vaskrslom Gospodu", rekao je Irinej.

Patrijarh Irinej za "Politiku" kaže da je potpuno pogrešeno i nerealno to što mnogi od Sinoda, Sabora i patrijarha, kao najvažnijeg organa Crkve očekuju da daju svoj sud ili svoje mišljenje o nekom političkom pitanju, pa da tog suda treba da se drže svi članovi Crkve.

On je naglasio da je i prije nego što je predsjednik Srbije pozvao na dijalog o tome, apelovao da niko ne smije da se saglasio sa otuđenjem Kosova i Metohije.

Patrijarh Irinej je ponovio da ako se nešto silom uzme to može da se vrati, nada se mirnim putem, ali ako se nešto pokloni drugom to se ne može tražiti nazad, jer to više nije vaše.

"Tako je i sa Kosovom i Metohijom. Kakav jasniji i konkretniji stav SPC je potreban, ili možda reči patrijarha srpskog nisu dovoljno zvanične?", upitao je patrijarh Irinej.

On je naglasio da "lično vidi i zna" da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i državni organi u pogledu očuvanja Kosova i Metohije vode veliku, tešku i pravednu borbu.

Kada je riječ o pomoći Rusije i Ruske pravoslavne crkve u očuvanju Kosmeta, patrijarh Irinej je rekao da će Ruska država biti uz Srbe onoliko koliko oni budu spremni da štite sopstvene interese.

"Molim Gospoda da nas ukrepi u tom putu", rekao je Patrijarh srpski.