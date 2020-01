Patrijarh Irinej: Svim zakonskim i pravnim sredstvima štititi vjerska prava i slobode

PODGORICA - Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije u Crnoj Gori će svim raspoloživim zakonskim i pravnim sredstvima štititi vjerska prava i slobode i istovremeno pozivati sve relevantne činioce na obnovu svestranog dijaloga po ovom nadasve važnom i osjetljivom pitanju, poručio je Njegova svetost patrijarh srpski Irinej.

Patrijarh Irinej je za podgorički portal "Borba" istakao da je sa žalošću konstatovano da je donošenje Zakona o slobodi vjeroispovijeti već izazvalo mnogobrojne posljedice u Crnoj Gori i širem regionu.

"Sveti arhijerejski sinod sa visokopreosvećenim i preosvećenim arhijerejima izrazio je puno razumevanje za opravdanu uznemirenost verujućeg pravoslavnog naroda u Crnoj Gori i dao punu podršku njegovom mirnom hrišćanskom otporu nepravdi koju Crkvi i narodu nanosi već izglasani antidemokratski i diskriminatorski Zakon", rekao je patrijarh srpski.

Patrijarh Irinej se nada da je ovo ipak "jedan oblačak, crni oblačak koji se nadvio nad Crnom Gorom, da će on proći i da narod neće dozvoliti da se izgubi srpski trag u Crnoj Gori".

To što čine sa svetinjama, kaže patrijarh, to nikad niko nije činio i najveći neprijatelji nisu atakovali na manastire i manastirsku imovinu.

"Uostalom, i manastiri i imovina pripadaju tamošnjem narodu, to niko ne osporava. Kao i u Srbiji, naše svetinje su našeg naroda... Šta hoće tim, to samo oni znaju, verovatno da oslabe svest o srpskom poreklu, srpskom imenu i ono što još najtragičnije sve bi to moglo sutra da se primeni na Kosovu i Metohiji, to je tragedija. Verovatno je to neko tako smislio", pojašnjava patrijarh Irinej.

Njegova svetost kaže da se nada i moli Bogu, kao i sva Crkva, da oni koji vode Crnu Goru dođu k sebi i da odustanu od onoga što smjeraju.

"Nažalost, Crna Gora je, nekada elitni deo srpskog naroda, počela da negira svoju istoriju, velike ličnosti Crne Gore su živele srpstvom, osim NJegoša i mnogi drugi, i ovde su doživljavani kao braća, mi smo jedan narod", poručio je patrijarh Irinej u razgovoru za podgorički portal "Borba".