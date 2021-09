Patrijarh Porfirije: Mnogo politike oko ustoličenja mitropolita Joanikija

BEOGRAD - Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije izjavio je da se u vezi sa ustoličenjem Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju uplelo mnogo politike i raznih interesa, ističući da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom.

"Ne želim da me to opterećuje i da silim svoj um sa tolikim informacijama. To mi stvara konfuziju u glavi. Napravila se slika da mi kao crkva želimo nešto na silu da izvedemo, pa nas upozoravaju kao da ćemo mi izazvati neke incidente i sukobe", rekao je patrijarh Porfirije, prenio je podgorički "Dan".

Patrijarh srpski je poručio da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom.

"Mi treba da ustoličimo mitropolita i legitimno i kanonski, na isti onaj način kao što su bila i preostala ustoličenja", rekao je patrijarh Porfirije.

On je istakao da mu je potpuno jasno da ljudi koji su ostrašćeni ne žele i ne mogu to da razumiju.

"To je njihov nedostatak, ali to nije njihov greh i ne smemo im to upisati u greh. Nećemo uspeti da ih preobrazimo. Svako ima svoj krst i svoje muke i svako na osnovu toga uspostavlja svoj odnos sa Bogom i sa ljudima", poručio je patrijarh Porfirije.

Patrijarhu srpskom sutra će u Podgorici biti priređen doček uoči ustoličenje mitropolita Joanikija, 5. septembra, na Cetinju.

Iz Mitropolije crnogorsko-primorske ranije je saopšteno da će ustoličenje mitropolita Joanikija biti obavljeno bez ranije planiranog svenarodnog sabora ispred cetinjskog manastira.

Sabor Srpske pravoslavne crkve je na zasjedanju održanom 29. maja izabrao vladiku Joanikija za mitropolita crnogorsko-primorskog SPC. Vladika Joanikije je stupio na čelo Mitropolije crnogorsko-primorske nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno poslije smrti mitropolita Amfilohija.