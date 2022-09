Patrijarh Porfirije: Otkazivanje Evroprajda nužno i opravdano

​BEOGRAD - Patrijarh srpski Porfirije smatra ispravnim otkazivanje Evroprajda i podsjeća da su brak i porodica, od postanja svijeta do danas i do kraja svijeta i vijeka, definisani kao zajednica ljubavi muškarca i žene sa njihovom djecom.

Patrijarh je rekao da je ne samo u Srbiji, već svuda gdje živi srpski narod, velike polemike, podjele, kontroverze i sukobe donijela najava da će u Beogradu biti održan Evroprajd.

"Ova tema je nama veštački nametnuta i potpuno je suprotna sistemu vrednosti našeg naroda, a isto tako i naše braće i sestara drugih vera i nacija sa kojima živimo. O tome su mi neposredno posvedočili predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Stoga otkazivanje ove manifestacije smatram ispravnim", rekao je patrijarh u specijalnoj izjavi o Evroprajdu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh je rekao da je u dušu pravoslavnih hrišćana usađeno učenje crkve izraženo već na početnim stranama Biblije gdje je, podsjeća, zapisano da je Bog stvorio čovjeka kao dva pola, kao muško i žensko.

To, dodao je, znači da su brak i porodica, od postanja svijeta do danas i do kraja svijeta i vijeka, definisani kao zajednica ljubavi muškarca i žene sa njihovom djecom.

"U potpunosti razumemo suštinski opravdanu veliku zabrinutost našeg naroda koji je u grubom promovisanju i nametanju politika i ideologija koje imaju za cilj da poruše stubove na kojima se vekovima gradi naš identitet, da sve postane krhko, relativno i fluidno, osetio dubinsko i sistematsko ugrožavanje svih temeljnih vrednosti kojima je vekovima odan, a posebno svetinje braka i porodice", rekao je patrijarh Porfirije.

Iz tih razloga su, kako kaže, više puta u neposrednom razgovoru najvišim predstavnicima države iznijeli razloge zbog kojih smatraju da je nužno i opravdano otkazivanje Evroprajda.

"U isto vreme podsećam da Crkva Hristova poštuje bogomdarovanu slobodu svakog ljudskog bića i zato je crkva protiv svakog oblika nasilja, javnog žigosanja i progona bilo koga. Zlo se ne leči i ne pobeđuje nasiljem, nego se na taj način samo umnožava", rekao je patrijarh i zaključio:

"Molimo se Hristu Gospodu da nas molitvama Svetog Save srpskog, u vreme kada su pred našom Otadžbinom i narodom različita iskušenja i problemi, liši ovog štetno i bespotrebno nam nametnutog".