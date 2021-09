Patrijarh Porfirije: Veliki blagoslov doći u Crnu Goru

PODGORICA - Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je da je veliki blagoslov doći u Crnu Goru, moliti se u njenim svetinjama, uz ocjenu da je njen narod Hristov i Crkve Hristove.

Ono što je bila i misija blaženopočivšega mitropolita Amfilohija, a nju nastavlja i sadašnji novi mitropolit Joanikije, prema riječima patrijarha, to je da u Hristu svi mogu biti jedno i da su svi pozvani da budu braća.

Srpski patrijarh je istakao da mu je najveću radost pružao susret sa pravoslavnim hrišćanima koji tu žive, ali i sa drugima, nezavisno od toga da li su vjernici ili ne, i da li sebe definišu kao pripadnike ovoga ili onoga naroda.

"Za mene je dolazak u Crnu Goru pre svega veliki blagoslov i dar od Boga jer mogu da sretam ljude iz Crne Gore i Srbe, i Crnogorce, i muslimane, i Hrvate, i Jevreje i mnoge druge, i da u toj različitosti zapravo vidim prisustvo blagoslova Božijeg na ovoj svetoj zemlji", rekao je patrijah Porfirije i poručio da ne treba pristati na podjele i neprijatelje.

On je ponovio da se Srpska pravoslavna crkva ne bavi nikakvim politikama, da ona ne može biti ni stranačka, ni neko ko podržava jednu opciju protiv druge, već da je Crkva saborna i da u njoj ima ima mjesta za sve.

"Nemamo mi tu šta da odgovorimo, mi znamo da to nije istina. Ovde je konkretno reč o zameni teza i ja naravno ne bih mogao da kažem sa koje strane duvaju ti vetrovi koji imaju potrebu za polarizacijama, za sukobima, da bi onda ostvarivali svoje interese", rekao je patrijarh u intervjuu Radiju "Svetigora".

Ali, dodao je, tu postoje, kako smatra, različiti faktori, i domaći i strani, koji u Crkvi vide neprijatelja za sistem vrijednosti po kojima živi moderni čovek koji je izvan Boga i protiv Boga.

"Postoji bezbroj ljudi, u to sam potpuno uveren, i ovde u Crnoj Gori, koji i nesvesno, ko zna kako zavedeni upravo u nedostatku ovih čovekoljubivih, univerzalnih hrišćanskih, jevanđelskih vrednosti idu stranputicom. I što mu više otvaraš srce, što mu više pokazuješ ljubav, njemu to više smeta, ali mi ne možemo odustati...", istakao je Njegova svetost, siguran da će to biti kratkoga daha.

Neka bude svako ko šta hoće, neka se deklariše ili u popisu izjašnjava kako se osjeća, rekao je patrijarh, ali je naglasio da treba da prihvati i poštuje i drugoga da ima tu slobodu.

"Apelujem da se pravoslavni hrišćani tako ponašaju, neka budu ono što jesu, neka se deklarišu onako kako misle da treba da se deklarišu, ali neka prihvate i drugoga u njegovoj slobodi. Samo smo tada Hristovi", poručio je on.

Patrijarh je rekao da ono što su pokazale litije, to treba da bude princip, da se ne može pristati da pravoslavim vjernicima neko uzme dušu.

"Mi nikada nećemo posegnuti nasiljem protiv onoga ko hoće da nam uzme dušu, ali naprosto molitvom, postom, praštanjem, blagom rečju i jakim argumentima pokušaćemo da pokažemo, pa na kraju da dokažemo, da dušu ne može niko da nam uzme i da na to nikada nećemo pristati", zaključio je patrijah Porfirije.