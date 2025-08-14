Patrijarh Porfirije apeluje da prestanu sukobi: Ništa dragocenije od mira i bratske ljubavi

BEOGRAD - Patrijarh srpski Porfirije apelovao je danas da se obustavi svaki sukob i odbace riječi i djela koja nanose bol i rane drugima, poručivši da ništa nije razornije od mržnje, podijela i nasilja među braćom i da ništa nije dragocjenije od mira i bratske ljubavi.

"Danas, braćo i sestre, kada počinje Velikogospojinski post – vreme molitve, uzdržanja i unutrašnjeg preumljenja, sa bolom i dubokom zabrinutošću gledamo na nemire i sukobe koji poslednjih dana potresaju naše gradove, naše domove, naše porodice. Sa trona Svetog Save pozivam i apelujem na sve – bez izuzetka – da se obustavi svaki sukob i odbace reči i dela koja nanose bol i rane drugima", naveo je patrijarh.

Naglasio je da "imamo samo jednu zemlju, imamo samo jedan narod i potrebni smo jedni drugima" i da zato ni po koju cijenu ne dozvolimo da "jedni druge povređujemo i proganjamo po ulicama i trgovima", saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

"Gospod nas uči da je jedini put dostojan čoveka i Bogu ugodan – put mira i ljubavi. Setimo se danas i poslušajmo reči blaženopočivšeg Patrijarha i oca našeg Pavla: 'Budimo ljudi!' Molim se Presvetoj Bogorodici, našoj zastupnici pred prestolom Boga živoga, da zaštiti naš narod, da ukrepi svaki dobronamerni glas i da u srca svih nas izlije preko potrebni mir koji nadilazi sukobe i podele", zaključio je Porfirije.