Patrijarh srpski Porfirije služio prvu liturgiju

BEOGRAD - Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je danas svetu liturgiju u centralnom dijelu Hrama Svetog Save na Vračaru.

Na prvoj liturgiji koju je služio patrijarh Porfirije poručio je okupljenim vjernicima da se raduje što je danas zajedno sa njima i zamolio ih da ga ponekad pomenu u svojim molitvama.

"Duboko znam, a možda i ne do kraja, kakvo je mesto na koje je me je Gospod blagodarnošću svojom, ali i ljubavlju svetih arhijereja postavio da budem, i to je moja iskrena iz dubine duše molitva - istinski najmanji brat i sluga svima", rekao je patrijarh Porfirije.

Novi patrijarh srpski poželio je na kraju besjede da Bog blagoslovi sve i podari mir cijelom svijetu.

Srpski patrijarh Porfirije izabran je na ovu svetu dužnost 18. februara na Svetom arhijerejskom saboru u Beogradu. Patrijarh Porfirije je 46. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Do sada je bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski.

Izbor novog patrijarha uslijedio je nakon upokojenja patrijarha srpskog Irineja, koji je 20. novembra preminuo u Beogradu od posljedica virusa korona, a sahranjen je 22. novembra u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu.