Pedofil pušten ranije iz zatvora, živi vrata do žrtve

Pedofil iz Rijeke koji je seksualno zlostavljao u to vrijeme šestogodišnje dijete dobio je ukupno šest godina i dva mjeseca zatvora. Pušten je na uslovnu slobodu godinu i dva mjeseca ranije. On se vratio u stan u kojem živi, vrata do vrata s djetetom koje je zlostavljao.

Dan prije nego što je pušten iz zatvora u septembru 2017. godine, majku zlostavljanog djeteta nazvali su i javili joj da će se drugi dan zlostavljač njenog djeteta vratiti na istu adresu na kojoj je bio prije suđenja. S obzirom na to da su komšije i žive vrata do vrata, ona je bila šokirana saznanjem o njegovu povratku.

Kaže da se ni tri godine kasnije situacija nije promijenila. I dalje su komšije i viđaju se svakodnevno.

"Uredno ga izbjegavamo, no on ne izbjegava nas, šepiri se na dvorištu, a jedan dan je puhao na mene kao mačka", opisuje za "Dnevnik.hr".

"Oni su u gradskom stanu, supruga je nositelj stanarskog prava, zaštićeni je najmoprimac, ne mogu ju natjerati da se preseli. Iz Grada su im ponudili drugi stan, ona ga je odbila. Još je gore što živi na 20 metara od osnovne škole, to je kao da narkomana stavite u ljekarnu", dodaje majka zlostavljanog djeteta.

Navodi da je njen sin, žrtva u ovom slučaju, sad već gotovo punoljetan.

"Fizički se osjeća snažno, zna da mu ovaj ništa ne može, ali psihički je slomljen, prekinuo je i školovanje", navodi njegova majka i dodaje da se dobro sjeća poziva koji je primila prije puštanja pedofila iz zatvora.

"Mene nisu ni pitali imam li nešto protiv njegova ranijeg puštanja, nazvali su me i rekli mi: 'Dužnost nam je obavijestiti vas da je pušten iz zatvora'. Oni su morali u presudi napisati da postoji nekakvo ograničenje, da više ne smije prilaziti djetetu koje je zlostavljao. To se nije dogodilo. Nakon zatvora se vratio u stan, vrata do našega. Zašto ta djeca nisu poslije zaštićena zabranom prilaska?" pita se.