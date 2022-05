Pelješki most neće biti u funkciji s početkom turističke sezone

Pelješki je most, prema najavama, trebao biti otvoren za promet do početka turističke sezone u junu. No kako se trenutno čini, prvi automobili preko njega će preći tek krajem jula.

Dovršen most čeka pristupne ceste na Pelješcu, čija se izgradnja odužila.

Iako je najavljivano za početak sezone, njegovo otvorenje ipak je odgođeno.

"Po sadašnjim planovima i dinamici izvođenja radova, promet preko mosta bi mogao biti pušten u drugoj polovini jula, kada budu završeni radovi na pristupnim cestama", otkriva za HRT Jeroslav Šegedin, voditelj projekta gradnje Pelješkog mosta - Hrvatske ceste.

No radovi na tehnički zahtjevnoj stonskoj obilaznici neće biti dovršeni do otvorenja mosta. Tuneli su probijeni, stonski most je spojen, no na toj dionici još je mnogo posla.

"Sada predstoji izvođenje betonske ploče, očekuje se da bi to moglo trajati oko četiri mjeseca, tako da negdje najesen, možda u 10. ili 11. mjeseca bi i ti radovi mogli biti dovršeni", dodaje Šegedin.

Svi nedostaci uočeni pri tehničkom pregledu Pelješkog mosta ovih su dana uklonjeni. No, putnici će se, barem do sredine ljeta, morati zadovoljiti samo lijepim pogledom na dovršen, ali zatvoren most.

