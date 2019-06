Pernar i Bunjac izlaze iz Živog zida i osnivaju stranku

ZAGREB - U 11 sati na konferenciji za medije izlazim iz Živog zida, kao i kolega Bunjac. Kolega Sinčić donio je konačnu odluku koja je bila i očekivana, još jednom je stao na stranu svoje supruge. Interes stranke, volja članstva i mišljenje javnosti nažalost mu je nebitno. To se tiče dijaloga kojeg sada zagovara i on sam zna da ga već godinama nema i to zbog osobe čija ostavka se danas traži.

Tim riječima je saborski poslanik Živog zida Ivan Pernar na Facebooku najavio da s Bunjcem napušta Živi zid, što je i potvrdio na konferenciji za medije u Saboru. Rekao je i da osnivaju novu stranku, "koja će predstavljati vrlo sličnu politiku".

Ranije je dao ultimatum potpredsjednici stranke Vladimiri Palfi - ako do 10 sati danas ne da ostavku, iz stranke odlaze on i suspendovani Branimir Bunjac. Ostavku nije dala.

Pernar je novinarima u Saboru rekao da Vladimira Palfi ne želi poslušati volju članstva i javnosti koji ju, tvrdi, ne podržavaju. Nazvao ju je diktatorom bez podrške. Sve će između ostalog, rekao je, rezultirati egzodusom članstva.

"Osobno ću osnovati novu stranku s kolegama i nastavit ćemo političku borbu", rekao je. Po njemu Palfi nije govorila istinu kada je rekla da ne želi u Sabor, a to će se, kaže, pokazati u narednim danima.

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić saopštio je u četvrtak da će u idućih šest dana insistirati na seriji sastanaka s kolegama na svim nivoima u stranci, jer se kriza rješava dijalogom, a ne ultimatumima. Rekao je i da do završetka tih sastanaka neće donijeti niti jednu stranačku odluku.

"S obzirom na veliku količinu informacija koje se u kratkom vremenu pojavljuju u medijima i na količinu emocija, kao najodgovornija osoba u stranci imam obvezu prema biračima, javnosti i članovima postupati zrelo i trezveno, kao odgovoran čovjek i odgovoran političar", naveo je Sinčić u saopštenju.

U Živom zidu došlo je do sukoba oko toga ko će biti stranački poslanik u Evropskom parlamentu. Bunjac i Pernar optužili su Palfi da provodi samovolju u stranci te da je ona glavni uzrok krize.

Bunjac, koji se usprotivio odluci da nosilac liste Tihomir Lukanić bude europarlamentarni poslanik, u utorak je suspendovan jer se, izvijestio je Sinčić, nije držao predizborne strategije i dogovora da niko od saborskih poslanika ne ide u Evropski parlament.

Pernar je potom najavio da će napustiti Živi zid ako bude isključen Bunjac, a Sinčić je prozvao svoje dosadašnje najbliže saradnike Bunjca i Pernara za "koristoljublje i častohljeplje".

Saša Blažeković, stručnjak u području korporativnih komunikacija i upravljanja reputacijom za Studio 4 HRT-a govorio je jutros o ovakvim žestokim obračunima u strankama nakon evropskih izbora.

"Nakon svakih izbora dođe do "podvlačenja računa", kaže on. Pa tako i u Živom zidu.

"Kada pričamo o Živom zidu kao jednoj antisistemskoj opciji koja je u zadnje vrijeme prilično narasla, ovo što se događa na neki način čak i nije neočekivano. Zapravo, cijelo njihovo prisustvo i cijela njihova strategija kojom su osvojili jedan dio političkog tržišta je online, uživo, to su šokantne izjave kojima svjedočimo. Sjećamo se live prijenosa iz Sabora. Ovo što danas vidimo je zapravo u skladu s vremenom u kojem živimo. Sve ono što je bilo online prije, sada mi to proživljavamo danas, gotovo u stvarnom vremenu. Imate sukob u kuhinji, prepuno emotivnih istupa pojedinaca u stranci, zapravo imamo pravi politički reality show koji se događa u stvarnom vremenu, pred ekranima", ocijenio je.

(HRT)