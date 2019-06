Pernar napušta Živi zid

ZAGREB - Poslanik hrvatske opozicione parlamentarne stranke Živi zid, koja je bila u uspunu, Ivan Pernar, nakon dvije konferencije za novinare i više objava na Facebooku praktično potvrdio da ipak napušta stranku.

"Dragi prijatelji, nakon današnjeg javnog obraćanja Sinčića mislim da je moje vreme u Živom zidu završilo. Nadam se da ćete nakon njega otvoriti oči i shvatiti kakav je karakter ljudi koji su me likvidirali iz stranke koju sam osnovao pod optužbom da sam pohlepan za novac, nečastan, osvetoljubiv i onaj koji preti i ucenjuje", napisao je Pernar u objavi na Facebooku.

On je naveo da su te optužbe lažne i da nije kriv za ono što mu se prebacuje.

Predsjednik Živog zida Ivan Velibor Sinčić objavio je video saopštenje u kojem uvjerava da su Pernar i Bunjac raskol u toj stranci inicirali zbog novca, moći, koristoljublja i nečašća.

Sinčić je juče saopštio da je poslanik Život zida Branimir Bunjak suspendovan iz stranke zbog toga što se nije držao strategije usvojene prije nedavnih evropskih izbora i sporazuma koji predviđa da niko od poslanika ne bi otišao u Evroski parlament.

"To je bio dogovor, tako je sastavljena lista, tako je vođena kampanja", rekao je Sinčić novinarima, dodajući da je Bunjac "onemogućio taj posao" i da sebe "vidi u Evropskom parlamentu".

Sinčić je rekao da je ideja bila da se rotiraju pet niskoprofilnih članova stranke, ali da su nakon ometanja dogovora odlučili da on ide u EP do sledećih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, što, kako tvrdi, on ne želi.

Pernar je ranije danas na konferenciji za novinare rekao da će i on napustiti Živi zid, ako Bunjac bude suspendovan.