Pernar šutio osam minuta za govornicom

ZAGREB - Poslanik Živog zida u Ivan Pernar je u Hrvatskom Saboru više od osam minuta šutio za govornicom nakon što je upozoren da se u raspravi mora držati teme o kojoj se raspravlja.

Pernar je, naime, umjesto o temi potvrđivanja sporazuma Hrvatske i CERN-a, govorio o rezultatima izbora za Evropski parlament i upozorio na pitanje legitimiteta aktuelne vlasti tražeći raspisivanje prijevremenih izbora.

Pernar je najprije za govornicom rekao da prije rasprave o tački dnevnog reda želi da dovede u pitanje legitimitet parlamentarne većine koja donosi odluke u saboru uključujući i ovu o kojoj se raspravlja.

"Naime, svi znate da je HDZ doživio poraz na ovim izborima. Njihova bahatost i oholost njihovog vodstva je dovela do fijaska. O tome govore izborni rezultati to nije samo moje mišljenje. Činjenica je da ljudi bježe iz naše zemlje, to nitko ne može osporiti. Druga neosporna činjenica je da birači HDZ-a bježe od HDZ-a. Dakle osoba koja vodi i državu i stranku vodi ih tako da udaljava ljude i od jednog i od drugog", rekao je Pernar.

On je potom dodao da koalicioni partneri vlade nisu zajedno na izborima skupili 15% glasova.

Tada ga je opomenuo predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, na šta mu je Pernar rekao da je izabran od strane hrvatskog naroda i da ima pravo da govori u ime kluba.

"Trenutno sam govorio 13 minuta, vi ste gubitnik politički i vi ako želite, može samo nasiljem izbaciti mene iz Sabora kao do sada i vaš premijer vodi nasiljem vašu stranku i rezultat toga ste vidjeli", rekao je on.

Jandroković ga je tada zaustavio i iz poslovnika čitao kako treba govoriti o temi rasprave.

Pernar je tada rekao da pokušava da objasni da je to što govori u vezi s temom i nastavio da govori.

Nakon još jednog upozorenja od strane Jandrokovića koji mu je rekao da nađe drugi način za govor o ovoj temi ili će ga morati opomenuti, Pernar je rekao da će svojom šutnjom reći sve što misli o premijeru, predsjedniku Sabora i ovoj temi. Zašutio je i u tišini stajao osam minuta za govornicom.

Saborski poslanici su počeli da razgovaraju dok je Pernar šutio, a Jandroković im je rekao da ne ometaju Pernara u njegovoj šutnji jer mu poslovnik ne brani da šuti.

Nakon što je njegovo vrijeme za govor isteklo, zahvalio je Jandrokoviću i otišao na svoje mjesto.

