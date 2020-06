Perović: Crkva neće kršiti zakon i propise

PODGORICA - Nakon nove zabrane svih javnih okupljanja, političkih, vjerskih i sportskih u Crnoj Gori, rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović poručio je da Crkva neće kršiti zakon i propise.

Vlada je zabranu donijela zbog sprečavanja širenja zaraze virusom korona koji se u Crnu Goru vratio, pošto je u toj državi početkom ovog mjesca na osnovu zvaničnih podataka Instituta za javno zdravlje, proglašen kraj epidemija i "korona fri država".

Odluka je donesena sinoć na prijedlog Nacionalnog kordinacionog tijela (NKT).

Perović, međutim, tvrdi da je NKT, kako kaže, "opasna igračka u rukama političara".

Rekao je i da NKT od početka nije imalo ni najmanji stepen razumijevanja za duhovne potrebe ljudi.

"Niti imamo vanredno stanje, niti se poštuju Ustav i zakoni - već se krećemo u magli proizvoljnih procjena onih koje očigledno ne vodi struka, već njihova partijska pripadnost", naveo je Perović u izjavi dostavljenoj Mini, a prenosi portal RTCG.

On je kazao da lekari u NKT nisu "umjeli ili nisu smjeli da demantuju direktora policije koji je iznosio neistine o litijama, a pohitali su da podrže batinanje naroda u režiji te iste policijske komande".

"Evo sad čitamo da isti ti ljudi osuđuju svoje kolege koje su stale uz mirne i molitvene skupove. Je li molitva epidemioloski opasnija od organizovanog prebijanja ljudi u zatvorenom i na otvorenom? Sramota", kazao je Perović.

Prema njegovim riječima, rade noćni klubovi sa stotinama ljudi po podrumima, rade gradilišta i tržni centri.

"Puno ljudi sa raznih strana koji se međusobno prvi put vide, na jednom mjestu - i sve to može! A skup ljudi na otvorenom, koji se Bogu mole, i koji se manje-više poznaju, jer su vjernici koji redovno idu u Crkvu - to ne može. E to su metode srednjovjekovne inkvizicije, a ne stručnog i kompetentnog tijela", rekao je Perović.

Smatra da NKT, tijelo koje bi trebalo da, kako kaže, koordiniše, stalno zbunjuje selektivnom primjenom prava i odsustvom jasnog kriterijuma.

"Crkva neće biti ona koja krši zakon i propise", zaključio je Perović.