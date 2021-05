Perović: Nepostizanje ugovora - nastavak diskriminacije SPC

PODGORICA - Nepostizanjem ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve o statusu SPC nastavlja se diskriminacija SPC u Crnoj Gori, koja traje već godinama, kaže rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović

Perović je u intervjuu za TV Vijesti ocjenio da je aktuelna crnogorska Vlada spremna da potpiše Temeljni ugovor sa SPC, a na pitanje kako vidi stav Sabora SPC da i nova crnogorska vlast izbjegava da potpiše Temeljni ugovor, rekao je da duboko veruje da je ta formulacija proizvod jednog trenutnog i privremenog nesporazuma.

"Činjenica jeste da nas nedostatak ugovora između države Crne Gore i SPC uvodi u zonu jedne diskriminacije, ali to, kao što je crnogorska javnost upoznata, traje godinama, deceniju… Činjenica je, takođe da, koliko možemo da razumemo iz saopštenja i iz onoga što su iskazi predstavnika Vlade Crne Gore, da je ova Vlada spremna da potpiše taj ugovor i da se na tom potpisivanju radi. Maltene smo došli do par koraka pred finalizaciju toga čina", rekao je Perović.

On je dodao da je SPC pokazala spremnost da se taj ugovor potpiše i dodao da veruje da će se u najskorijoj budućnosti pokazati kako tu više nema prostora ni za kakvu diskriminaciju SPC u Crnoj Gori, prenosi CDM.

Na pitanje misli li da će Temeljni ugovor uskoro biti potpisan u Crnoj Gori, Perović je rekao da veruje da će biti onako kako je bilo i najavljeno.

Perović je naglasio da još nema tačnog datuma kada će mitropolit biti ustoličen i istakao da to određuje Sinod SPC.

“Procedura nam je poznata – njegova svetost patrijarh srpski, gospodin Porfirije, kako to nalažu crkveni običaj i pravila, uvešće u tron cetinjskih mitropolita novoizabranog mitropolita Joanikija. To će da se desi, kako praksa nalaže, u neko najskorije vrijeme, kada to odredi Sveti arhijerejski Sinod SPC", objasnio je Perović i dodao da je reč o vjekovnom običaju.

Povodom odluke Sabora SPC da stavi van snage odluku o osnivanju episkopskih savjeta, Perović je naveo da je formulacija saborskog saopštenja takva da "nama koji nismo pravnici ne daje prostor za neki jasan zaključak".

"Verujem da će isto tako u najskorije vreme biti jasno o čemu se tu ustvari radi i o kakvoj saborskoj odluci je reč kad je u pitanju rad episkopskih savjeta", zaključio je Perović.