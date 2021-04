Pet godina od ubistva Jelene Marjanović, ubica i dalje nepoznat

BEOGRAD - Pjevačica Jelena Marjanović (33) brutalno je ubijena na današnji dan prije tačno pet godina na nasipu Crvenka u Borči. Krivca za njenu smrt još nema, a nepoznat je i motiv surovog smaknuća.

Proteklih godina o ovom zločinu je izvještavano gotovo svakodnevno, od samog nestanka 2. aprila 2016, a potom i pronalska tijela dan kasnije. Ipak, i dalje se ne zna ko je ubica, čime je pjevačica tačno usmrćena (pominju se dva oružja, jedno nalik šipki, a drugo sa oštricom), kao i razlog egzekucije.

Na optuženičku klupu sjeo je njen suprug Zoran Marjanović, koji se tereti da je počinio zločin, održana su brojna ročišta, ispitivani su svedoci, na red su stigli i vještaci... Nastavak suđenja zakazan je za sljedeću nedelju.

Dosadašnji tok suđenja malo je toga donio novog. U ovom trenutku lome se koplja između veštaka telekomunikacione struke, koji je radio vremensko-prostornu analizu, koji se u ovom trenutku "svađa" čak i sa mobilnim operaterom tvrdeći da je Marjanović u kritično vrijeme namjerno isključio mobilni telefon ili ga stavio na "avio mod".

"Telekom" se u svom nalazu jasno izjasnio da bi takav manevar sa aparatom zabilježile bazne stanice, objašnjava za "Novosti" advokat Stefan Jokić, jedan od branilaca Zorana Marjanovića.

"Veštak, međutim, osporava i to pojašnjenje. To je nezabeleženo u sudskoj praksi. Tužilaštvu je na taj način "izbijen" iz ruku za njih važan dokaz", kaže on.

Drugi adut postupajućeg tužioca je blato na Marjanovićevim pantalonama, koje je, navodno, istog sastava kao i na mjestu gdje je pronađeno tijelo mlade žene. Stručnjaci, međutim, osporavaju i ovaj dokaz tvrdeći da je zločinac morao da bude obliven krvlju. Na odjeći Zorana Marjanovića tragova krvi nije bilo.

Utisak je, bar zasada, da na sudijskom vijeću, kojim predsejdava sudija Jelena Škulić, nije nimalo lak zadatak. Jedino što se zna je da je Jelena Marjanović ubijena na mjestu gdje je njeno tijelo i zatečeno - u kanalu na nasipu Crvenka. Oni su u svojim nalazima, objavljenim u optužnici, demantovali svake navode da je pjevačica ubijena na drugom mjestu pa bačena u kanal.