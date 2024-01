Pet mladih autom se zabilo u most, djevojka poginula

SISAK - U sttavičnoj nesreći u Sisku sinoč se automobil sa pet osoba zabio u most. Tom prilikom je poginula mlada djevojka koja je vozila automobil.

Kako Sisak.info neslužbeno saznaje, u automobilu se nalazilo pet mladih osoba, jedna je poginula dok su preostali odvezeni u bolnicu.

Do udesa je došlo nakon što se automobil u kojem su bili zabio u Stari most, no još nisu jasne okolnosti u kojima je došlo do nesreće.

Policijski uviđaj je trajao do kasno naveče, a policija bi danas trebala objaviti izvještaj o nesreći.

Inače, u maju prošle godine počela je obnova Starog mosta kako bi se sanirale posljedice zemljotresa. U saobraćaj je nedavno pušten, ali je brzina ograničena na 20 km/h. Nesreća se, međutim, dogodila ispod ovog mosta.

