Petković: Bisljimi odbio zajednički sastanak u Briselu

BRISEL - Nova runda dijaloga Beograda i Prištine održana je u Briselu, a do trojnog sastanka nije došlo zato što je glavni pregovarač za Prištinu Besnik Bisljimi to odbio, rekao je Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Petković, koji je i glavni pregovarač za Beograd, rekao je poslije današnjeg razgovora sa specijalnim predstavnikom EU Miroslavom Lajčekom da je predstavio mjere koje je iznio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koje podrazumijevaju oživljavanja dijaloga i zaštitu Srba na KiM.

"Dijalog nam je svima preko potreban. Do sastanka sa prištinskom delegacijom nije došlo, jer je Bisljimi to odbio. Ne žele da razgovaraju o temama koje smo mi predložili, a to je pre svega pitanje formiranja zajednice srpskih opština. Mi smo uvek spremni na razgovore sa delegacijom Prištine, spremni smo da razgovaramo i o temama koje oni predlažu, i imali bismo šta da kažemo", rekao je Petković.

Dodao je da je Lajčaku predao spisak svih uhapšenih Srba, među kojima je puno onih koji su učestvovali u protestima, a za koje je postojao dogovor da neće biti hapšeni.

"Naša politika jeste politika mira i stabilnosti, i zato smo i izneli niz mera koje treba da vrate u život dijalog. Sever KiM se iz dana u dan pretvara u Kurtijev policijski poligon na kome se iživljava nad Srbima", rekao je Petković.

Najavio je da će u Briselu razgovarati i sa delegacijom NATO-a o pitanju otvaranja mosta na Ibru, i koje bi, pored pravnih, imalo i bezbjednosne posljedice, prenosi RTS.

"Pre svega da ukažemo na sve opasnosti do kojih bi došlo ako bi Kurti krenuo u jednostrano otvaranje mosta. Važno je što oni to razumeju, i sami su nam rekli da to pitanje nije vremenski ograničeno i da treba da ostane deo dijaloga", rekao je Petković.

Među temama koje je Beograd predložio da se nađu na dnevnom redu je pitanje mosta na Ibru, kao i formiranje zajednice srpskih opština.

Policija privremenih prištinskih institucija je 30. avgusta upala u institucije Vlade Srbije na sjeveru Kosova i Metohije i onemogućila nekoliko stotina zaposlenih u tim institucijama da odlaze na posao. Vučić je 13. septembra najavio poteze Srbije u pet oblasti u vezi sa Kosovom i Metohijom.

